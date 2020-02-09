Тен Хаг: «У Вертонгена есть прошлое в „Аяксе“, мы следим за его ситуацией»

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вчера, 23:56

Главный тренер «Аякса» заявил, что его клуб наблюдает за ситуацией вокруг защитника в «Тоттенхэме». У 32-летнего игрока летом этого года истекает контракт со «шпорами».

У него есть прошлое с нами, поэтому, конечно, мы внимательно следим за его ситуацией. Если Вертонген станет доступен и сможет усилить позицию, то станет вариантом для нас. Возраст не имеет значения, потому что у нас нет каких-либо ограничений в этом плане. Если кто-то достаточно хорош, он итак взрослый.