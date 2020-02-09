Ребич: «Опыт Ибрагимовича помогает всем футболистам „Милана“»

Форвард «Милана» поделился мнением о предстоящем дерби с «Интером» в рамках 23-го тура Серии А, а также отметил положительное влияние форварда «россонери» на других футболистов в клубе:

Дерби является очень важной игрой для нас. Мы хорошо тренировались всю неделю перед матчем. Надеемся одержать сегодня победу, потому что мы тщательно анализировали соперника.

«Милан» сильно изменился после появления Златана Ибрагимовича, Симона Кьера и Асмира Беговича. Опыт Ибрагимовича помогает всем остальным игрокам.

В этом сезоне важна каждая встреча. Постараемся выиграть и сегодня, и в следующих матчах.