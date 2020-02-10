Алькантара: «„Бавария“ не показала нужную игру против „Лейпцига“»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал ничейный результат во встрече 21-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг»:

Мы не показали необходимого уровня игры. «Бавария» должна всегда побеждать дома. Мы очень хорошо играли в первом тайме. Однако затем перестали контролировать матч. Речь идет не об обороне или атаке, а именно о всей командной игре. Не в лучшем настрое вышли на эту встречу.

Радует, что каждая игра зависит от нас. Мы много работаем для того, чтобы быть в таблице там, где сейчас находимся, но нам необходимо еще серьезно поработать.