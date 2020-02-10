ГлавнаяНовости

Янг: «Матч с „Миланом“ – один из самых ярких моментов в моей карьере»

10 февраля 2020, 17:05

Защитник «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями от победы над «Миланом» в 23-м туре Серии А. «Нерадзурри» после первого тайма уступали 0:2, но смогли добыть победу, забив после перерыва 4 мяча.

Испытываю невероятное чувство от того, что мне удалось принять участие в таком матче. Все могли видеть, как мы праздновали, как показали наш характер и силу. Проигрывать 0:2 в таком дерби, а затем вернуться и выиграть... это показывает наш характер. Невероятный опыт.

Уверенно могу сказать, что это один из самых ярких моментов в карьере. Я приехал сюда, чтобы играть в футбол и побеждать, и когда удается одержать победу в миланском дерби, это просто невероятное чувство.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»
Сегодня, 02:04 Комментарии8
Почеттино заявил о желании вернуться в АПЛ
Сегодня, 00:49 Комментарии6
Дюкуре: «„Уотфорд“ отпустит меня, если поступит хорошее предложение»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Рамирес: «„Сампдории“ нельзя расслабляться»
Вчера, 23:32 Комментарии0
Коутиньо: «Успехи „Ливерпуля“ не удивляют»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Президент СПАЛа: «Мы верим в Ди Бьяджо»
Вчера, 22:38 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100