Янг: «Матч с „Миланом“ – один из самых ярких моментов в моей карьере»

Защитник «Интера» поделился эмоциями от победы над «Миланом» в 23-м туре Серии А. «Нерадзурри» после первого тайма уступали 0:2, но смогли добыть победу, забив после перерыва 4 мяча.

Испытываю невероятное чувство от того, что мне удалось принять участие в таком матче. Все могли видеть, как мы праздновали, как показали наш характер и силу. Проигрывать 0:2 в таком дерби, а затем вернуться и выиграть... это показывает наш характер. Невероятный опыт.

Уверенно могу сказать, что это один из самых ярких моментов в карьере. Я приехал сюда, чтобы играть в футбол и побеждать, и когда удается одержать победу в миланском дерби, это просто невероятное чувство.