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Спортдир ПСЖ: «Счастлив, что у нас есть два лучших игрока из топ-4 в мире»

10 февраля 2020, 20:24

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что полностью удовлетворен составом своей команды.

Я счастлив. У нас отличная команда и отличные игроки. У какого еще клуба есть такой состав? Неймар и Мбаппе входят в топ-4 игроков мира, и они игроки ПСЖ. Счастлив, что у нас есть два из четырех лучших игроков мира. Чего нам опасаться в ЛЧ?

По отношению к нашему клубу всегда возникает вопрос: способны ли мы добиться успеха в Лиге чемпионов? Но тут все очевидно. У нас есть вратарь, который выиграл Лигу чемпионов три раза. У нас одни из самых лучших молодых игроков.

Ранее форварда ПСЖ Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:31
1-й Леандро Паредес...А второй ????
Nazi
Nazi
вчера в 08:27
А полузащиты способной побороться за высокие места в ЛЧ как не было так и нет к сожалению...
Броник
Броник
вчера в 00:39
Только от этого пользы маловато.
eleven LC
eleven LC
10 февраля в 21:34
Ну есть и есть,а кроме трофеев во Франции ничего нет,для того что бы выиграть чемпионат Франции не нужно покупать Неймара и Мбаппе-его и с Иброй и Каваньи выигрывали!
А где хотя бы полуфинал лч?
ЮЗИК
ЮЗИК
10 февраля в 21:29
А толку то с них мало
ilyafrom
ilyafrom
10 февраля в 20:37
Донателло и сутенер
ДАША Д
ДАША Д
10 февраля в 20:31
Нужен результат.
BarSlona
BarSlona
10 февраля в 20:25
Но чтото выходит вам этого недостаточно для победы)
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