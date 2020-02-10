Спортдир ПСЖ: «Счастлив, что у нас есть два лучших игрока из топ-4 в мире»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что полностью удовлетворен составом своей команды.

Я счастлив. У нас отличная команда и отличные игроки. У какого еще клуба есть такой состав? Неймар и Мбаппе входят в топ-4 игроков мира, и они игроки ПСЖ . Счастлив, что у нас есть два из четырех лучших игроков мира. Чего нам опасаться в ЛЧ ?

По отношению к нашему клубу всегда возникает вопрос: способны ли мы добиться успеха в Лиге чемпионов? Но тут все очевидно. У нас есть вратарь, который выиграл Лигу чемпионов три раза. У нас одни из самых лучших молодых игроков.