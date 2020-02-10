Эмери: «„Арсенал“ два года катился по наклонной до моего прихода»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что ему требовалось больше времени, чтобы привести «канониров» к успехам.
«Арсенал» катился по наклонной два года до моего прихода. Мы сумели остановить это и дошли до финала Лиги Европы, а также сумели занять пятое место в турнирной таблице АПЛ, несмотря на одно очко в пяти последних матчах. Но в итоге всё пошло не так.
Тот сезон был удачным, и мы понимали, как можно дальше улучшать игру. Но мы потеряли четырёх наших лидеров, а некоторые звёздные игроки просили больше, чем отдавали команде. Учитывая все эти факторы, нам нужно было больше времени, чтобы преуспеть в переходе к новому «Арсеналу». Этого я и хотел.
Не так давно Эмери сообщил, что мог возглавить «Эвертон».