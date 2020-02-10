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Эмери: «„Арсенал“ два года катился по наклонной до моего прихода»

10 февраля 2020, 20:14

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что ему требовалось больше времени, чтобы привести «канониров» к успехам.

«Арсенал» катился по наклонной два года до моего прихода. Мы сумели остановить это и дошли до финала Лиги Европы, а также сумели занять пятое место в турнирной таблице АПЛ, несмотря на одно очко в пяти последних матчах. Но в итоге всё пошло не так. 

Тот сезон был удачным, и мы понимали, как можно дальше улучшать игру. Но мы потеряли четырёх наших лидеров, а некоторые звёздные игроки просили больше, чем отдавали команде. Учитывая все эти факторы, нам нужно было больше времени, чтобы преуспеть в переходе к новому «Арсеналу». Этого я и хотел.

Не так давно Эмери сообщил, что мог возглавить «Эвертон». 

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 04:55
А после прихода он катился чуть побыстрее.
Tiger15
Tiger15
вчера в 00:03
Все верно,
ЮЗИК
ЮЗИК
10 февраля в 22:33
При Эмери он покатился в два раза быстрее
Тень Аналитика
Тень Аналитика
10 февраля в 22:03
Тренеришка,иди на ***
ZaZizu
ZaZizu
10 февраля в 21:28
что за детский лепет?! да признай уже,что у тебя не было никакого стратегического антикризисного плана! ты метался из крайности в крайность, постоянно ротируя состав,оставляя на лавке Сашу,Торейру и Озила-игроков,вокруг которых и нужно строить игру нового Арсенала,загнобил на лавке лучшего цз Мустафи так,что то до сих пор в себя не может прийти, благодаря тебе гендузи до сих пор играет с короной на своих патлах,уверовал в то,что он может один заменить и Озила,и Торейру. ..никакой тактической гибкости,никакого узнаваемого рисунка и плана на игру. Финал и концовку вне лч сезона про76 именно ты,беспомощно корча гримасы на бровке!
youtomee
youtomee
10 февраля в 21:11
5 место он и с Венгером занимал и до финала ЛЕ тоже доходил, а нет до полуфинала, но разница не велика, а вот умудриться про94 в прошлом сезоне почти все последние игры (с довольно неплохим календарем в сравнении с конкурентамии) не попасть в 4ку - это надо было постараться...но вы справились
Bom Bom
Bom Bom
10 февраля в 20:30
А с тобой вообще пошел ко одну на околосветной скорости)
Tiger15
Tiger15
10 февраля в 20:28
Ты показал свой никчемный уровень,только теперь согласен с Дзюбой в оценке твоего тренерского уровня.Если у тебя Гиндузи был в основе,то с тобой все ясно!
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
10 февраля в 20:18
Тренеришка тарасовский, какой клуб будешь гробить следующим?
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