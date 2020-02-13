Каррагер: «Санчо в своем составе хотел бы видеть любой топ-клуб АПЛ»

Бывший футболист «Ливерпуля» поделился мнением об игре полузащитника дортмундской «Боруссии» :

На данный момент Санчо является одним из лучших молодых футболистов мира. Для этого достаточно посмотреть на его статистику в Дортмунде.

Мне кажется, что он хочет вернуться в Англию. Каждый клуб Премьер-Лиги хочет видеть Санчо в своем составе. Я думаю, что он будет хорош в АПЛ . Он каждую неделю хорош в топ-клубе в топ-лиге. У него идеальный возраст и удивительная статистика.

Ему придется выбирать между несколькими командами АПЛ . Я думаю, что нынешняя цена на него через 10 лет покажется маленькой, если вы его сможете сохранить в своем клубе.

Мне кажется, что у него может быть примерно такой же прогресс, как у Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». С точки зрения забитых голов и голевых передач он может стать новым Стерлингом.