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Агент Кокорина подтвердил переход игрока в «Сочи»

сегодня, 15:43

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, подтвердил переход игрока из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Зарплата футболиста, как сообщается, составит 2 млн рублей в месяц.

Ранее о договоренности с игроком сообщал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 21:50
Поскорее уже закончил бы свою карьеру, надоел своим хайпом пустым.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 21:06
Правильное решение...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:05
Молодец Саня.... И скучать не дал в зимний период безфутболья...Уткиных-прибауткиных без работы не оставил... И зарплату по сравнению с январской ровно в 100 раз приподнял... И в РПЛ остался,практику получит.... Удачного возвращения в футбол...и дальше по-чаще улыбаться своей "фирменной" улыбкой,над всей этой чебатухой вокруг своей персоны...
Хорошая зарплата, классный стадион у самого моря, гарантированный выход в основе!
Что еще нужно для полного счастья бывшему зеку?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:01
Все - таки это состоялось! Да, долго длилась вся эта история. Наконец-то Александр трудоустроился)
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 18:03
Завтра Агент и отчим по совместительству скажет что он не в курсе)
112910415
112910415
сегодня в 17:44
Сочи ведёт вдумчивую, честную политику - усилились вот перспективным парнем из очень низшей лиги !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:18
Молодец Саня....
И скучать не дал в зимний период безфутболья...Уткиных-прибауткиных без работы не оставил...
И зарплату по сравнению с январской ровно в 100 раз приподнял...
И в РПЛ остался,практику получит....
Удачного возвращения в футбол...и дальше по-чаще улыбаться своей "фирменной" улыбкой,над всей этой чебатухой вокруг своей персоны...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:01
Прогнули Кокошу, а сколько гонору то было!!!
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 16:50
Вот .уки!!!...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:49
В Динамо СПб стало быть
Гавроша
Гавроша
сегодня в 16:49
Это мудрое решение!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:48
Не хилую зарплату ему дали.
makkie
makkie
сегодня в 16:42
Нехилый финансовый рост - с 20 000 рублей до 2 мультов :)
Footbolista
Footbolista ответил ArtemBzdn
сегодня в 16:37
За такую зарплату процентов 50% на Колыму бы поехали...
Grey33
Grey33
сегодня в 16:37
Урррраааа!!!! Это гут.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 16:24
Как "агент" усир..ся что о Сочи даже и не думаем и не надо. А Саня сдался. Может и правильно. Минимум 90% населения страны за такую зарплату поехало бы в Сочи. Удачи парень.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:19
Теперь вылет Сочи будет еще сочнее
Брулин
Брулин
сегодня в 16:18
Кон чы ный 🤦‍♂ а ведь его даже уважать стали, только сдулся быстро
Kudos
Kudos ответил Footbolista
сегодня в 16:17
Мечта...Сочи...работка не пыльная...командировочные достойные...Сашка прям как граф Монте-Кристо...после тюряги так повезло...
и не говори )
kella
kella
сегодня в 16:10
А когда будет следующая серия?
Parma1972
Parma1972
сегодня в 16:09
Наконец то
Kudos
Kudos
сегодня в 16:07
тоПарюга московского разлива отправляется тусить в Сочи за хорошую ежемесячную зп )
LOpp
LOpp
сегодня в 16:03
Зарплата футболиста, как сообщается, составит 2 млн рублей в месяц.


как зарплата подросла))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:02
толку то?))))) нашли месси местного разлива!)))) всё равно пердив корячится в паре с мясофермой)))))))))))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:01
Мечта...Сочи...работка не пыльная...командировочные достойные...Сашка прям как граф Монте-Кристо...после тюряги так повезло...
Багор
Багор
сегодня в 15:44
Удачи Кокорину!
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