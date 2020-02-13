Агент Кокорина подтвердил переход игрока в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, подтвердил переход игрока из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
Зарплата футболиста, как сообщается, составит 2 млн рублей в месяц.
Ранее о договоренности с игроком сообщал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
Что еще нужно для полного счастья бывшему зеку?
Что еще нужно для полного счастья бывшему зеку?
И скучать не дал в зимний период безфутболья...Уткиных-прибауткиных без работы не оставил...
И зарплату по сравнению с январской ровно в 100 раз приподнял...
И в РПЛ остался,практику получит....
Удачного возвращения в футбол...и дальше по-чаще улыбаться своей "фирменной" улыбкой,над всей этой чебатухой вокруг своей персоны...
И скучать не дал в зимний период безфутболья...Уткиных-прибауткиных без работы не оставил...
И зарплату по сравнению с январской ровно в 100 раз приподнял...
И в РПЛ остался,практику получит....
Удачного возвращения в футбол...и дальше по-чаще улыбаться своей "фирменной" улыбкой,над всей этой чебатухой вокруг своей персоны...
как зарплата подросла))
как зарплата подросла))