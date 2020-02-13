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Екатеринбург примет финал Кубка России

сегодня, 14:38

Президент РФС Александр Дюков заявил, что финал Кубка России сезона-2019/2020 состоится в Екатеринбурге. Решение было принято на заседании исполкома РФС

В окончательный список городов, которые претендовали на право проведение финала КР, было включено два города — Нижний Новгород и Екатеринбург. По результатам голосования исполкома был выбран Екатеринбург.
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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:46
Один хрен никто не смотрит, пусть хоть в Магадане проводят.
И обязательно в январе.
Союзник противников
Союзник противников ответил Colchoneros
сегодня в 21:09
По барабану! Я наш футбол всё равно не смотрю!
Будь последователен :Не пиши,не говори и не пыли о нашем футболе.Чего вылез,с изложением своей оригинальной позиции?
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
сегодня в 19:25
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 19:05
    И этот город это вполне заслужил! Надеюсь, что в финале будет зрелище)
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:11
    почему бы нет
    alex spartakovih
    alex spartakovih ответил спартак 1987
    сегодня в 16:48
    как долго у нас будут выбирать где проводить финал кубка России 2019 / 2020 за три месяца до самой игры? сегодня нужно было озвучить где пройдёт финал кубка следующего сезона, а не этого!!! как можно было выбрать Екатеренбург, когда у урала до финала самая лёгкая сетка турнира? почему у нас правят одни ид....ты? в футболе не бывает мелочей, если уж выбирают хозяина поля зная всех участников, тогда выбор должен был быть на город где местная команда уже выбыла из турнира ( Нижний Новгород или Калининград) из года в год ничего не меняется, скоро снова до августа будем ждать календарь рпл на первые семь туров...
    да ладно тебе!пусть в свердловске сыграют!обычно финал кубка россии всегда отличается остротой борьбы!раньше все время в лужниках играли и побеждали не только московксие команды!
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 16:21
    Свезло Свердловску
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 15:52
    Повезло...пусть болельщики Екатеринбурга порадуются
    Izmar
    Izmar ответил ziborock
    сегодня в 15:43
    Екатеринбург примет финал Кубка России Аналитик Зенита сегодня в 14:48 Неплохой выбор, главное не Лужники или Тарасовка. Удачи Зениту в финале! Аналитик Зенита сегодня в 14:49 И правильно, матчи ФК Конотоп - ФК Жмеринка представляют мало интереса ----------------------------------- ----------- Одно непонятно, Зенит это Конотоп или Жмеринка?! Сам я склоняюсь у первому варианту!)))
    Какая разница где в метрополии.
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 15:35
    как долго у нас будут выбирать где проводить финал кубка России 2019 / 2020 за три месяца до самой игры? сегодня нужно было озвучить где пройдёт финал кубка следующего сезона, а не этого!!! как можно было выбрать Екатеренбург, когда у урала до финала самая лёгкая сетка турнира? почему у нас правят одни ид....ты? в футболе не бывает мелочей, если уж выбирают хозяина поля зная всех участников, тогда выбор должен был быть на город где местная команда уже выбыла из турнира ( Нижний Новгород или Калининград) из года в год ничего не меняется, скоро снова до августа будем ждать календарь рпл на первые семь туров...
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:30
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
      сегодня в 15:24
      И разыграют главный суперприз: семейная путевка в ЕвроДиснейленд
      Z. Kramer
      Z. Kramer
      сегодня в 15:10
      Нормальный стадион.
      ziborock
      ziborock ответил Аналитик Зенита
      сегодня в 15:08
      И правильно, матчи ФК Конотоп - ФК Жмеринка представляют мало интереса
      Екатеринбург примет финал Кубка России

      Аналитик Зенита
      сегодня в 14:48
      Неплохой выбор, главное не Лужники или Тарасовка. Удачи Зениту в финале!

      Аналитик Зенита
      сегодня в 14:49
      И правильно, матчи ФК Конотоп - ФК Жмеринка представляют мало интереса
      ----------------------------------- -----------
      Одно непонятно, Зенит это Конотоп или Жмеринка?! Сам я склоняюсь у первому варианту!)))
      Sana Sotyy
      Sana Sotyy
      сегодня в 14:59
      Вот и хорошо.
      particular
      particular
      сегодня в 14:53
      "...Мостовые здесь видали
      Марш побед и звон кандальный,
      Жены верные рыдали,
      Шли на каторгу вослед.
      И фальшивые монеты
      Здесь Демидов шлепал где-то,
      И, играючи, за это
      Покупал весь белый свет...." (Город древний, 1983, А.Новиков)

      Много чего было... Может про финал кубка когда-нибудь песню забабахают..:))
      Аналитик Зенита
      Аналитик Зенита ответил Colchoneros
      сегодня в 14:49
      И правильно, матчи ФК Конотоп - ФК Жмеринка представляют мало интереса
      Аналитик Зенита
      Аналитик Зенита
      сегодня в 14:48
      Неплохой выбор, главное не Лужники или Тарасовка. Удачи Зениту в финале!
      Colchoneros
      Colchoneros
      сегодня в 14:43
      По барабану!
      Я наш футбол всё равно не смотрю!
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