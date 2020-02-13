Екатеринбург примет финал Кубка России

Президент РФС Александр Дюков заявил, что финал Кубка России сезона-2019/2020 состоится в Екатеринбурге. Решение было принято на заседании исполкома РФС.
В окончательный список городов, которые претендовали на право проведение финала КР, было включено два города — Нижний Новгород и Екатеринбург. По результатам голосования исполкома был выбран Екатеринбург.
И обязательно в январе.
И обязательно в январе.
Аналитик Зенита
сегодня в 14:48
Неплохой выбор, главное не Лужники или Тарасовка. Удачи Зениту в финале!
Аналитик Зенита
сегодня в 14:49
И правильно, матчи ФК Конотоп - ФК Жмеринка представляют мало интереса
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Одно непонятно, Зенит это Конотоп или Жмеринка?! Сам я склоняюсь у первому варианту!)))
Аналитик Зенита
сегодня в 14:48
Неплохой выбор, главное не Лужники или Тарасовка. Удачи Зениту в финале!
Аналитик Зенита
сегодня в 14:49
И правильно, матчи ФК Конотоп - ФК Жмеринка представляют мало интереса
----------------------------------- -----------
Одно непонятно, Зенит это Конотоп или Жмеринка?! Сам я склоняюсь у первому варианту!)))
Марш побед и звон кандальный,
Жены верные рыдали,
Шли на каторгу вослед.
И фальшивые монеты
Здесь Демидов шлепал где-то,
И, играючи, за это
Покупал весь белый свет...." (Город древний, 1983, А.Новиков)
Много чего было... Может про финал кубка когда-нибудь песню забабахают..:))
Марш побед и звон кандальный,
Жены верные рыдали,
Шли на каторгу вослед.
И фальшивые монеты
Здесь Демидов шлепал где-то,
И, играючи, за это
Покупал весь белый свет...." (Город древний, 1983, А.Новиков)
Много чего было... Может про финал кубка когда-нибудь песню забабахают..:))
Я наш футбол всё равно не смотрю!
Я наш футбол всё равно не смотрю!