«Барселона» удержала победу над «Хетафе»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала победу над «Хетафе» благодаря голам Антуана Гризманна и Серхио Роберто.
В турнирной таблице каталонцы занимают вторую строчку (52 очка), «Хетафе» на третьем месте (42 очка).
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Хетафе» 2:1 (2:0)
Голы: Гризманн 33, Роберто 39 - Анхель Родригес 66
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба (Фирпо 22), де Йонг, Бускетс, Артур Рамос (Ракитич 75), Лионель Месси, Гризманн, Фати (Видаль 85)
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Хетафе»: Сория, Ньом, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес (Кенеди 52), Этебо (Дьеду 67), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 52), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Умтити 49, Хайме Мата 73, Фирпо 82, Фати 85, Кенеди 89
Судья: Куадра Фернандес.
Ранее в этом же туре «Мальорка» обыграла «Алавес».
Извиняюсь за офтоп.
Что в кубке ФНЛ делает Рига? Модет кто объяснить? Я впал в ступор.
Извиняюсь за офтоп.
Что в кубке ФНЛ делает Рига? Модет кто объяснить? Я впал в ступор.
"Удержать победу над Хетафе"...))
"Удержать победу над Хетафе"...))
Не забывай убиенную Скаминой Рому и пенку тутанхамонам в финале)
Не забывай убиенную Скаминой Рому и пенку тутанхамонам в финале)