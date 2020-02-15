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«Барселона» удержала победу над «Хетафе»

вчера, 19:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В матче 24-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала победу над «Хетафе» благодаря голам Антуана Гризманна и Серхио Роберто.

В турнирной таблице каталонцы занимают вторую строчку (52 очка), «Хетафе» на третьем месте (42 очка).

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Хетафе» 2:1 (2:0)
Голы: Гризманн 33, Роберто 39 - Анхель Родригес 66

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба (Фирпо 22), де Йонг, Бускетс, Артур Рамос (Ракитич 75), Лионель Месси, Гризманн, Фати (Видаль 85)
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Хетафе»: Сория, Ньом, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес (Кенеди 52), Этебо (Дьеду 67), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 52), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Умтити 49, Хайме Мата 73, Фирпо 82, Фати 85, Кенеди 89

Судья: Куадра Фернандес.

Ранее в этом же туре «Мальорка» обыграла «Алавес».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:22
Честь и достоинство! Одержали победу над грозным соперником.... дома..🤫🤭
Pancher_95
Pancher_95 ответил DGIIIIN
сегодня в 00:19
Не в лидерах, вторые
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:18
С победой!
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
вчера в 23:50
Барсу уже троллят подобными заголовками. Аха-ха)
cska vperiod
cska vperiod ответил DGIIIIN
вчера в 23:36
Снова в лидерах. Вамос Барса!
Можно порадоваться до завтра.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:35
Снова судьи поддержали.
DGIIIIN
DGIIIIN
вчера в 23:10
Снова в лидерах. Вамос Барса!
Agamaga
Agamaga ответил Бесполезность 51
вчера в 23:07
У дельфина в списке одни любители футбола, до матча с испанцами не было ни одного гола командам из топ - 5 аха))
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:05
Любители мароканской тёлки че пишут? Голубки разных мастей топят за ЛГБТешника
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 22:22
Молодцы.
Извиняюсь за офтоп.
Что в кубке ФНЛ делает Рига? Модет кто объяснить? Я впал в ступор.
abramjan
abramjan ответил Бесполезность 51
вчера в 22:17
Естественно. Лидер сборной, в отличии от покорителя Андорр.
да конечно...вы главное не волнуйтесь)))
Бесполезность 51
Бесполезность 51 ответил abramjan
вчера в 22:10
ага...в сборной аргентины это каждый знает...
Естественно. Лидер сборной, в отличии от покорителя Андорр.
abramjan
abramjan ответил Бесполезность 51
вчера в 22:02
Ох уж этот Месси. Только и может играть на команду и раздавать ассисты . . . А слабо пенки левые бить из матча в матч и в пустые с метра замыкать?
ага...в сборной аргентины это каждый знает...
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:02
очередная уродская игра барсы
abramjan
abramjan ответил Drakulа
вчера в 21:59
Опять гном не играл!))) 14 голов нынче потолок для каталонского полена!
это кумир отсталых и нищих стран и регионов(кабо верде...острова кука)..и с этим надо считаться...кумир убогих и обездоленных)))...забыл ещё угнетенных(сепаратистов разных мастей)
борька
борька
вчера в 21:58
Сенсации не произошло
Drakulа
Drakulа
вчера в 21:50
Опять гном не играл!))) 14 голов нынче потолок для каталонского полена!
Бесполезность 51
Бесполезность 51
вчера в 21:50
Ох уж этот Месси. Только и может играть на команду и раздавать ассисты . . . А слабо пенки левые бить из матча в матч и в пустые с метра замыкать?
abramjan
abramjan
вчера в 21:45
барселона выиграла!!!..девчата! поздравляю вас с наступающим 8 марта!!!
feris1
feris1
вчера в 21:36
А гном играл сегодня?
abramjan
abramjan
вчера в 21:34
опять питух барселонский забил...лгбт в восторге каталунолюбы нежные)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28
Во у Барсы времена настали....
"Удержать победу над Хетафе"...))
Тага Дага
Тага Дага ответил juvenale
вчера в 21:22
😂😂😂😂😂тебе то какое дело....твой любимчик с пенок забивает. ...радуйся.Март у него во дворе....
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:21
0_о когда зашел на ветку Барсы, а тут срач между Ливером и Юве
Agamaga
Agamaga
вчера в 21:10
У китайцев короновирус, у туринских скоминавирус ахах
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:00
Месси не забил
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
вчера в 20:59
Ты вини Милика который не забил с метра,но и Алиссон не пробиваемый,если ты про этот эпизод то тут все чисто https://www.youtube.com/watch?v=jdsbw_jgXu4
Это только эпизод огромной саги, длинной в два года и с липовым ушастиком, как с вишенкой на торте. Аха-ха)
Не забывай убиенную Скаминой Рому и пенку тутанхамонам в финале)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 20:57
Ты вини Милика который не забил с метра,но и Алиссон не пробиваемый,если ты про этот эпизод то тут все чисто
112910415
112910415
вчера в 20:57
всё сложно
Agamaga
Agamaga
вчера в 20:55
Отвратительно играет Барса, передачи ради передач, поперек, назад, сами не знают во что играют.
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