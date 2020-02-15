ЦСКА добыл победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»

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вчера, 19:49

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и шведским «Сириусом». Победу одержала российская команда благодаря голам Ивана Облякова и Николы Влашича.

« ЦСКА » - «Сириус» 2:0 (0:0)

Голы: Обляков 58, Влашич 65

ЦСКА : Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Это уже второй контрольный матч «армейцев» за сегодняшний день. Ранее команда обыграла швейцарский «Делемон».