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ЦСКА добыл победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»

вчера, 19:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)СириусМатч завершен

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и шведским «Сириусом». Победу одержала российская команда благодаря голам Ивана Облякова и Николы Влашича.

«ЦСКА» - «Сириус» 2:0 (0:0)
Голы: Обляков 58, Влашич 65

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Это уже второй контрольный матч «армейцев» за сегодняшний день. Ранее команда обыграла швейцарский «Делемон».

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Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 00:18
Пхоже...так без напов и войдем во второй круг...А если Влашич или Марио получат не дай Бог травму...вообще в пятерке не удержимся..
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:43
с почином фк ЦСКА !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leha-ha50
вчера в 22:33
Что же наши "грозные нападающие" ???
Кстати и Шкурин не особо впечатляет даже во втором составе.
Армейская душа
Армейская душа ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:31
Но объективно у ЦСКА три классных футболиста : Акинфеев, Влашич и Фернандес. Другие могут сыграть прилично, а эти трое стабильно выше вс
Так и есть. Но хочется верить )))
Армейская душа
Армейская душа ответил Leha-ha50
вчера в 22:30
Что же наши "грозные нападающие" ???
Тише! Не спугни!

А так - Обляков забил после отличных действий Сигурдссона, ну и Чалов пару раз обострял. Карпов очень порадовал своими подключениями - чуть не забил
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:09
Что же наши "грозные нападающие" ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил serh62
вчера в 22:05
а тебе это не обязательно. следи за зенитом и сочами...
А что там интересного? Мыльная опера продолжается. В следующей серии Коко сломает пальму в сочинском парке и ему дадут еще пару, а состав Сочи пополнят Шатов, Кузяев,Ерохин,Ригони и Краневитер. Такой сценарий.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Армейская душа
вчера в 22:01
В нужное время в нужном месте. Радует Влашич своей пушкой из-за штрафной. Еще Карпов очень классно пробил, жаль не забил
Но объективно у ЦСКА три классных футболиста : Акинфеев, Влашич и Фернандес. Другие могут сыграть прилично, а эти трое стабильно выше вс
Радж Капур
Радж Капур
вчера в 21:44
Сириус с какого двора вылез?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:38
Великий армейский клуб и снова великие свершения! Да, чуть было не не забыл, модераторам пламенный прюфет!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:22
Опять без замен.
Хотя, второй матч, второй состав...
Армейская душа
Армейская душа ответил Свидетель Великой Победы
вчера в 21:20
Ваня оказался в нужное время в нужном месте. Сигурдссон пробил из за штрафной, а Ваня подкараулил отскок мяча. Не растерялся в куче игроков.
В нужное время в нужном месте. Радует Влашич своей пушкой из-за штрафной. Еще Карпов очень классно пробил, жаль не забил
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответил VIPded
вчера в 20:59
Ура! Ваня Обляков гол забил!)))
Ура! Теперь его кто нибудь купит!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:57
Молодцы!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил VIPded
вчера в 20:32
Ваня оказался в нужное время в нужном месте. Сигурдссон пробил из за штрафной, а Ваня подкараулил отскок мяча. Не растерялся в куче игроков.
VIPded
VIPded
вчера в 20:27
Ура! Ваня Обляков гол забил!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил serh62
вчера в 20:26
а тебе это не обязательно. следи за зенитом и сочами...
одно другому не мешает...
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
вчера в 20:20
Эдуард Григорьевич, что есть то есть
Братьев Березуцких и Игнашевича
Сразу заменить будет невозможно.
Хорошо что Игорь у нас есть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Великолепный
вчера в 20:14
Хорошо потренировались Облякова и Влашича с голами.
Георгий, настораживает плохая работа в защите, если бы не мастерство Игоря,счёт вполне мог быть и 2:2. если не хуже.
serh62
serh62 ответил Jeck Denielse
вчера в 20:14
Я не успеваю считать поверженные армейцами команды...
а тебе это не обязательно. следи за зенитом и сочами...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:10
Я не успеваю считать поверженные армейцами команды...
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:08
Хорошая тренировка, но главное не расслабляться.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 20:06
Молодцы. Главное чтобы результаты сборов переросли в результаты в кубке и ЧР. Удачи!
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:59
Хорошо потренировались
Облякова и Влашича с голами.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:58
Дежурные 2:0. Хорошо,что забили во втором тайме. На большее не хватило сил. Грубых проколов не было, обошлись без травм, можно матч занести в актив.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 19:56
с победой!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:51
планомерная подготовка к чемпионату!!! ждем побед в чемпионате!!!!!!!!!!
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