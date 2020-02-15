ЦСКА добыл победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и шведским «Сириусом». Победу одержала российская команда благодаря голам Ивана Облякова и Николы Влашича.
«ЦСКА» - «Сириус» 2:0 (0:0)
Голы: Обляков 58, Влашич 65
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Это уже второй контрольный матч «армейцев» за сегодняшний день. Ранее команда обыграла швейцарский «Делемон».
А так - Обляков забил после отличных действий Сигурдссона, ну и Чалов пару раз обострял. Карпов очень порадовал своими подключениями - чуть не забил
А так - Обляков забил после отличных действий Сигурдссона, ну и Чалов пару раз обострял. Карпов очень порадовал своими подключениями - чуть не забил
Хотя, второй матч, второй состав...
Хотя, второй матч, второй состав...
Братьев Березуцких и Игнашевича
Сразу заменить будет невозможно.
Хорошо что Игорь у нас есть.
Братьев Березуцких и Игнашевича
Сразу заменить будет невозможно.
Хорошо что Игорь у нас есть.
Облякова и Влашича с голами.
Облякова и Влашича с голами.