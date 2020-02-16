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«Тоттенхэм» вырвал победу над «Астон Виллой» на последних минутах

сегодня, 18:55
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» вырвал победу над «Астон Виллой» благодаря голу Сон Хын-Мина в компенсированное время.

В турнирной таблице «Вилла» идет на 17-й строчке (25 очков), «Тоттенхэм» на 5-м месте (40 очков).

Бирмингем, стадион Вилла Парк

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:3 (1:2)
Голы: Алдервейрелд 9 (автогол), Энгелс 53 - Алдервейрелд 27, Сон 45+2 Нереализованный пенальти: - Сон 45+2, Сон 90+4

«Астон Вилла»: Рейна, Конса, Энгелс, Хаусе, Жильбер, Дринкуотер (Накамба 60), Дуглас Луис, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 70), Саматта (Борха Бастон 83), Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэвис, Дайер (Ло Чельсо 60), Уинкс, Моура, Алли (Жедсон 83), Бергвейн, Сон
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Жильбер 86

Судья: Аткинсон Мартин.

Ранее в этом же туре «Ливерпуль» добыл победу над «Норвичем».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:13
Жозику поперло...
Sunny.
Sunny.
сегодня в 19:12
Еет слов , Жозик снова на соплях отскакивает.
Serge_1
Serge_1
сегодня в 19:06
Футбольная драма состоящая из двух таймов,в этой игре конечно должна быть боевая ничья,но...
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 19:05
Для нейтрального болельщика отличный матч). Астон Вилла билась на равных, но Шпоры оказались немного удачливее и сильнее.
112910415
112910415
сегодня в 19:05
давай, Особенный !
cannongun
cannongun
сегодня в 19:01
с победой всех Шпор! красавцы дожали на классе, Жузик решала
la-respect0
la-respect0
сегодня в 19:00
Да сколько можно уже привозить то..эх, Мингса не хватило в обороне..Саматта радует, надо было реализовывать моменты...обидно.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 18:59
Кореец опять тащит кур
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 18:59
это же надо так над болелами издеваться, тут и нервного тика недалеко)))
С тяжёлой победой, Шпоры!!!
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