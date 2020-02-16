«Тоттенхэм» вырвал победу над «Астон Виллой» на последних минутах

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сегодня, 18:55

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» вырвал победу над «Астон Виллой» благодаря голу Сон Хын-Мина в компенсированное время.

В турнирной таблице «Вилла» идет на 17-й строчке (25 очков), «Тоттенхэм» на 5-м месте (40 очков).

Бирмингем, стадион Вилла Парк

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:3 (1:2)

Голы: Алдервейрелд 9 (автогол), Энгелс 53 - Алдервейрелд 27, Сон 45+2 Нереализованный пенальти: - Сон 45+2, Сон 90+4

«Астон Вилла»: Рейна, Конса, Энгелс, Хаусе, Жильбер, Дринкуотер (Накамба 60), Дуглас Луис, Таргетт, Эль-Гази (Трезеге 70), Саматта (Борха Бастон 83), Грилиш

Главный тренер: Смит Дин.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Дэвис, Дайер (Ло Чельсо 60), Уинкс, Моура, Алли (Жедсон 83), Бергвейн, Сон

Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Жильбер 86

Судья: Аткинсон Мартин.

Ранее в этом же туре «Ливерпуль» добыл победу над «Норвичем».