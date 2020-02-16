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«Ювентус» одержал победу над «Брешией»

сегодня, 18:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (57) располагается на первом месте, «Брешиа» (16) занимает предпоследнее место.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Брешиа» 2:0 (1:0)
Голы: Дибала 38, Куадрадо 75

«Ювентус»: Щесны, Данило, Ругани, Бонуччи (Кьеллини 78), Сандро, Рэмзи (Пьянич 66), Бентанкур, Рабьо, Куадрадо, Игуаин, Дибала
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Брешиа»: Альфонсо (Андреначчи 10), Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла, Бизоли, Дессена, Бьярнасон (Ндой 80), Змргаль, Айе, Балотелли

Предупреждения: Бонуччи 19, Айе 33, Айе 37, Игуаин 43, Бентанкур 64

Удаление: Айе 37

Судья: Киффи Даниэле.

Напомним, что вчера «Аталанта» одержала победу над «Ромой».

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 19:22
Интересно мы в тройку в этом сезоне попадём?
С такой игрой с таким тренером точно можем пролететь.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Алексей Миллер
сегодня в 19:20
Опять удаление у соперника Ювентуса
не опять,а снова
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 19:19
Аха-ха), я смотрю тут весь многостаночный "бомонд" уместился на посохе.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 19:19
полыхает неплохо
DEIVID
DEIVID
сегодня в 19:18
Как-то очень слабенько, мало того что Брешия лишилась ключевых игроков, так ещё час игрового времени играли в меньшинстве.
мангo
мангo
сегодня в 19:17
Судья подождал до 37 минуты и дальше не стал испытывать судьбу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Agamaga
сегодня в 19:16
Что не матч, то удаление, то пенальти, то всё вместе. Убивают всякую конкуренцию. Типичный кабинетный клуб.
Синьоитта не виновата,что рефери засунули в карман её использованные прокладки и хвастается ими направо и налево. Фетиш - ОднакО!
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:14
Три очка пахнут серостью,тягомотиной,скукой,ну и к.к
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил neomessi
сегодня в 19:13
Неужели Юве не может обыграть аутсайдера без красной карточки или пенальти? Неужели и тут надо чтобы судья был главным героем игры. Стыдно ....!
стыдно за Эвребе,а за Юве - гордостно! Великий клуб и великие победы!!! Только Ювентус,только девственницы!!!
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 19:13
Опять удаление у соперника Ювентуса
neomessi
neomessi
сегодня в 19:10
Неужели Юве не может обыграть аутсайдера без красной карточки или пенальти?
Неужели и тут надо чтобы судья был главным героем игры. Стыдно ....!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Agamaga
сегодня в 19:10
Что не матч, то удаление, то пенальти, то всё вместе. Убивают всякую конкуренцию. Типичный кабинетный клуб.
в следующем сезоне,обещали сразу всем соперникам Юве - засчитывать технарь!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 19:08
Молодцы Юве,решили на этот раз не рисковать,пусть и против аутсайдера и включили опцию КК. Хотели и пенальти,только вот Сарри помешал, не включив Роналду. А как мы знаем,нет Роналду - нет пенальти.
Гроссмейстер
Гроссмейстер
сегодня в 19:07
Удаление, пенальти, 90 +. всё, как обычно. это Ювентус. сегодня удаление на 37 мин. по факту Брешиа играла вдесятером. Ювентус-мафиози!
112910415
112910415
сегодня в 19:07
так ведь и доползут до титула !
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 19:07
Боже мой! Когда же наконец прекратиться это издевательство? Играть почти весь матч с аутсайдером и ещё на одного игрока больше и вымучить эти несчастные 2 года!!! Сарри за пол года умудрился полностью
Разрушить все что создал Макс за 5 лет, и при это не привнести ничего своего нового! Это не игра , а какой то отстой и 23ина! Доходят до штрафной и тут начиняться это безумие , какие-то непонятные перепасовки вдоль , поперёк, назад! Что это? Это и есть тот футбол который все ждали от Сарри? Уж лучше тогда играть совсем без тренера. Имея в составе таких исполнителей и показывать такой унылый футбол!!! Да , это надо уметь!! Молю Бога и Аньели- верните МАКСА СРОЧНО!! И подпишите его сразу на 10 лет
Migelito
Migelito ответил Да ладно вам
сегодня в 19:06
И даже без пенальти? Удивительно. Судьи, оказывается, тоже совершенствуются, тоньше работают, не палятся уже откровенно с пенальти на 90+. Вот что недвижимость в Тоскане делает, сразу преображаются судьи.
Роналду не было. Смысл то)
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 19:05
Наполи: автогол
Верона: пенальти + красная
Брешия: автогол
Лечче: пенальти
Дженоа: пенальти
Сассуоло: пенальти
Сампдория: красная
Кальяри: пенальти
Рома: пенальти
Фиорентина: пенальти + пенальти
Брешия: красная

классический поход старухи за титулом :)
волгодон 2
волгодон 2 ответил Да ладно вам
сегодня в 19:05
И даже без пенальти? Удивительно. Судьи, оказывается, тоже совершенствуются, тоньше работают, не палятся уже откровенно с пенальти на 90+. Вот что недвижимость в Тоскане делает, сразу преображаются судьи.
главгей отсутствовал,все шоколадки приберегли)
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:03
Что не матч, то удаление, то пенальти, то всё вместе. Убивают всякую конкуренцию. Типичный кабинетный клуб.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 19:03
И даже без пенальти? Удивительно. Судьи, оказывается, тоже совершенствуются, тоньше работают, не палятся уже откровенно с пенальти на 90+. Вот что недвижимость в Тоскане делает, сразу преображаются судьи.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:02
Конкурс на самый "остроумный" комментарий по поводу удаления объявляю открытым!
Дибала просто красавец, один из немногих в этом болоте, кто радует глаз. Ждем матча ближайших конкурентов. Всех с победой.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:59
Хорошо.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:59
juvenale
juvenale
сегодня в 18:58
слабенько
Артур Слимани
Артур Слимани
сегодня в 18:58
Я же говорил вчера, что уже обо всем с судейской решили вот вам и результат. Как только появилась конкуренция в серии а старушку тянут почти в каждом матче
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 18:57
Победа от которой нет радости. Как же уныло играют. Просто ужас.
Радует пока только то, что носатый вернулся. Посмотрим на его форму.
Дибала, Куадрадо и Матюиди сегодня лучшие. Ругани и Бонуччи в ФНЛ.
Gelious
Gelious
сегодня в 18:55
Ну все, сча понесется про вторую желтую. Лишь бы выдумать, придолбаться и поорать.
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