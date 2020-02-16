«Ювентус» одержал победу над «Брешией»

«Ювентус» обыграл «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (57) располагается на первом месте, «Брешиа» (16) занимает предпоследнее место.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Брешиа» 2:0 (1:0)
Голы: Дибала 38, Куадрадо 75
«Ювентус»: Щесны, Данило, Ругани, Бонуччи (Кьеллини 78), Сандро, Рэмзи (Пьянич 66), Бентанкур, Рабьо, Куадрадо, Игуаин, Дибала
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Брешиа»: Альфонсо (Андреначчи 10), Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла, Бизоли, Дессена, Бьярнасон (Ндой 80), Змргаль, Айе, Балотелли
Предупреждения: Бонуччи 19, Айе 33, Айе 37, Игуаин 43, Бентанкур 64
Удаление: Айе 37
Судья: Киффи Даниэле.
Напомним, что вчера «Аталанта» одержала победу над «Ромой».
С такой игрой с таким тренером точно можем пролететь.
С такой игрой с таким тренером точно можем пролететь.
Неужели и тут надо чтобы судья был главным героем игры. Стыдно ....!
Неужели и тут надо чтобы судья был главным героем игры. Стыдно ....!
Разрушить все что создал Макс за 5 лет, и при это не привнести ничего своего нового! Это не игра , а какой то отстой и 23ина! Доходят до штрафной и тут начиняться это безумие , какие-то непонятные перепасовки вдоль , поперёк, назад! Что это? Это и есть тот футбол который все ждали от Сарри? Уж лучше тогда играть совсем без тренера. Имея в составе таких исполнителей и показывать такой унылый футбол!!! Да , это надо уметь!! Молю Бога и Аньели- верните МАКСА СРОЧНО!! И подпишите его сразу на 10 лет
Разрушить все что создал Макс за 5 лет, и при это не привнести ничего своего нового! Это не игра , а какой то отстой и 23ина! Доходят до штрафной и тут начиняться это безумие , какие-то непонятные перепасовки вдоль , поперёк, назад! Что это? Это и есть тот футбол который все ждали от Сарри? Уж лучше тогда играть совсем без тренера. Имея в составе таких исполнителей и показывать такой унылый футбол!!! Да , это надо уметь!! Молю Бога и Аньели- верните МАКСА СРОЧНО!! И подпишите его сразу на 10 лет
Верона: пенальти + красная
Брешия: автогол
Лечче: пенальти
Дженоа: пенальти
Сассуоло: пенальти
Сампдория: красная
Кальяри: пенальти
Рома: пенальти
Фиорентина: пенальти + пенальти
Брешия: красная
классический поход старухи за титулом :)
Верона: пенальти + красная
Брешия: автогол
Лечче: пенальти
Дженоа: пенальти
Сассуоло: пенальти
Сампдория: красная
Кальяри: пенальти
Рома: пенальти
Фиорентина: пенальти + пенальти
Брешия: красная
классический поход старухи за титулом :)
Дибала просто красавец, один из немногих в этом болоте, кто радует глаз. Ждем матча ближайших конкурентов. Всех с победой.
Дибала просто красавец, один из немногих в этом болоте, кто радует глаз. Ждем матча ближайших конкурентов. Всех с победой.
Радует пока только то, что носатый вернулся. Посмотрим на его форму.
Дибала, Куадрадо и Матюиди сегодня лучшие. Ругани и Бонуччи в ФНЛ.
Радует пока только то, что носатый вернулся. Посмотрим на его форму.
Дибала, Куадрадо и Матюиди сегодня лучшие. Ругани и Бонуччи в ФНЛ.