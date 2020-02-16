«Фиорентина» отправила пять мячей в ворота «Сампдории»

«Фиорентина» одержала победу над «Сампдорией» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» (28) располагается на 13-м месте, «Сампдория» (23) - 17-я.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Сампдория» - «Фиорентина» 1:5 (0:3)
Голы: Габбьядини 90+1 - Торсби 8 (автогол), Влахович 18 (пенальти), Кьеза 40 (пенальти), Влахович 57, Кьеза 78
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру, Торсби (Янкто 46), Бертолаччи (Виейра 46), Линетти, Рамирес (Депаоли 67), Габбьядини, Квальярелла
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Данкан (Бенасси 71), Бадель, Кастровилли (Пульгар 67), Дальберт, Влахович, Кьеза (Геззаль 81)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждения: Мурру 19, Влахович 20, Рамирес 22, Бадель 35, Мурру 39, Бадель 45, Данкан 45+1, Колли 53, Депаоли 86
Удаления: Мурру 39, Бадель 45
Судья: Иррати Массимилиано.
В параллельном матче «Ювентус» обыграл «Брешию».