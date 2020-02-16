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«Фиорентина» отправила пять мячей в ворота «Сампдории»

сегодня, 18:56
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 5Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» одержала победу над «Сампдорией» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина» (28) располагается на 13-м месте, «Сампдория» (23) - 17-я.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Фиорентина» 1:5 (0:3)
Голы: Габбьядини 90+1 - Торсби 8 (автогол), Влахович 18 (пенальти), Кьеза 40 (пенальти), Влахович 57, Кьеза 78

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Мурру, Торсби (Янкто 46), Бертолаччи (Виейра 46), Линетти, Рамирес (Депаоли 67), Габбьядини, Квальярелла
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Данкан (Бенасси 71), Бадель, Кастровилли (Пульгар 67), Дальберт, Влахович, Кьеза (Геззаль 81)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Мурру 19, Влахович 20, Рамирес 22, Бадель 35, Мурру 39, Бадель 45, Данкан 45+1, Колли 53, Депаоли 86

Удаления: Мурру 39, Бадель 45

Судья: Иррати Массимилиано.

В параллельном матче «Ювентус» обыграл «Брешию».

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ДСА
ДСА
сегодня в 19:12
И тут Раньери развел руками - не получилось.
juvenale
juvenale
сегодня в 19:07
во шут комиссо наныл и две пенки сразу хаха
Youngberg
Youngberg
сегодня в 19:00
круто для гостевого матча
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся
сегодня в 18:59
Две пенки наверное тоже Ювентус купил. Аха-ха)
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