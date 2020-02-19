УЕФА продолжит расследование в отношении «Манчестер Сити»

1582100561

сегодня, 11:22

Английская пресса сообщает, что УЕФА продолжит проводить расследование в отношении «Манчестер Сити».

Отмечается, из-за завышения спонсорских контрактов в период с 2012 по 2016 год УЕФА намерен провести проверку соглашений с компанией Abu Dhabi, партнёрство с которой датировано 2016 годом.

УЕФА хочет выяснить, оцениваются ли подписанные контракты подлинной рыночной стоимостью или владелец «Манчестер Сити» вкладывает деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.

Напомним, «Манчестер Сити» уже отстранён от участия в еврокубковых соревнованиях на два года.