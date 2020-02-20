Моуриньо провел 150 игр в ЛЧ. Ранее такого достигли только три тренера

«Тоттенхэм» уступил «РБ Лейпциг» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Эта игра стала 150-й в этом турнире для наставника «шпор» Жозе Моуриньо. Португальский специалист стал четвертым тренером в истории Лиги чемпионов, кто добился такого достижения. Ранее этой отметки достигли бывшие наставники МЮ Алекс Фергюсон и «Арсенала» Арсен Венгер, а также нынешний главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.
Отметим, что у Моуриньо 81 победный матч в ЛЧ. Больше только у Анчелотти (84 победы). «Тоттенхэм» стал шестым клубом для португальского специалиста, которым он руководил в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее он возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Такое же достижение есть только у Карло Анчелотти.