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Моуриньо провел 150 игр в ЛЧ. Ранее такого достигли только три тренера

сегодня, 17:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «РБ Лейпциг» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эта игра стала 150-й в этом турнире для наставника «шпор» Жозе Моуриньо. Португальский специалист стал четвертым тренером в истории Лиги чемпионов, кто добился такого достижения. Ранее этой отметки достигли бывшие наставники МЮ Алекс Фергюсон и «Арсенала» Арсен Венгер, а также нынешний главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

Отметим, что у Моуриньо 81 победный матч в ЛЧ. Больше только у Анчелотти (84 победы). «Тоттенхэм» стал шестым клубом для португальского специалиста, которым он руководил в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее он возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Такое же достижение есть только у Карло Анчелотти.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:04
Команды ему сильные достаются.
Atist
Atist
сегодня в 17:59
Солидно.
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