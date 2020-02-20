Моуриньо провел 150 игр в ЛЧ. Ранее такого достигли только три тренера

1582210731

сегодня, 17:58

«Тоттенхэм» уступил «РБ Лейпциг» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эта игра стала 150-й в этом турнире для наставника «шпор» . Португальский специалист стал четвертым тренером в истории Лиги чемпионов, кто добился такого достижения. Ранее этой отметки достигли бывшие наставники МЮ и «Арсенала» , а также нынешний главный тренер «Эвертона» .