«Аякс» подписал Энтони

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сегодня, 18:01

Полузащитник «Сан-Паулу» и молодежной сборной Бразилии Энтони продолжит карьеру в Нидерландах.

19-летний футболист заключил контракт с «Аяксом» на 5 лет. Соглашение начнет действовать с 1 июля этого года. Сумма трансфера составила 15,75 млн евро, а еще 6 млн евро прописаны в виде бонусов.