«Аякс» подписал Энтони

Полузащитник «Сан-Паулу» и молодежной сборной Бразилии Энтони продолжит карьеру в Нидерландах.
19-летний футболист заключил контракт с «Аяксом» на 5 лет. Соглашение начнет действовать с 1 июля этого года. Сумма трансфера составила 15,75 млн евро, а еще 6 млн евро прописаны в виде бонусов.
alexgurzan Вы удалили этот комментарии и дали бан на сутки, что это было?
Я понимаю, что князь( juvenale, h8you) обратился к вам с просьбой, но где справедливость?
Я к данной переписке не имею отношения, я даже не вступаю с ними в конфликт, но мне не понятны именно такие баны!!!
Я никогда не призывал уходить с сайта, а скорее наоборот негативно относился к таким заявлениям, и Вы об этом знаете, но сейчас я Вас не понимаю! Может князь хоть и друг Вам, но такой же пользователь как и все? ИЛИ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ?
alexgurzan Вы удалили этот комментарии и дали бан на сутки, что это было?
Я понимаю, что князь( juvenale, h8you) обратился к вам с просьбой, но где справедливость?
Я к данной переписке не имею отношения, я даже не вступаю с ними в конфликт, но мне не понятны именно такие баны!!!
Я никогда не призывал уходить с сайта, а скорее наоборот негативно относился к таким заявлениям, и Вы об этом знаете, но сейчас я Вас не понимаю! Может князь хоть и друг Вам, но такой же пользователь как и все? ИЛИ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ?
Бояться особо не стоит, в Италии только два человека инфицированы. Оба из Турина, выходцы с постсоветского пространства.
Сегодня 17:46 «Лацио» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу»
Нас это вообще не удивляет.
это он отвечает,намекая,что человек тупой)
Бояться особо не стоит, в Италии только два человека инфицированы. Оба из Турина, выходцы с постсоветского пространства.
Сегодня 17:46 «Лацио» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу»
Нас это вообще не удивляет.
это он отвечает,намекая,что человек тупой)