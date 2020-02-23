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«Аякс» подписал Энтони

сегодня, 18:01

Полузащитник «Сан-Паулу» и молодежной сборной Бразилии Энтони продолжит карьеру в Нидерландах.

19-летний футболист заключил контракт с «Аяксом» на 5 лет. Соглашение начнет действовать с 1 июля этого года. Сумма трансфера составила 15,75 млн евро, а еще 6 млн евро прописаны в виде бонусов.

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Байкал-38.
Байкал-38. ответил alexgurzan
сегодня в 19:27
Скиньте ссылки на три коммента, не совсем понятно, о каких идёт речь.
"Нас это вообще не удивляет." Сравнил по времени это самый первый коммент и не может быть оскорблением в чьюто сторону!!!
alexgurzan Вы удалили этот комментарии и дали бан на сутки, что это было?
Я понимаю, что князь( juvenale, h8you) обратился к вам с просьбой, но где справедливость?
Я к данной переписке не имею отношения, я даже не вступаю с ними в конфликт, но мне не понятны именно такие баны!!!
Я никогда не призывал уходить с сайта, а скорее наоборот негативно относился к таким заявлениям, и Вы об этом знаете, но сейчас я Вас не понимаю! Может князь хоть и друг Вам, но такой же пользователь как и все? ИЛИ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ?
VIPded
VIPded
сегодня в 19:00
Продадут вчетверо дороже. Или больше...)))
juvenale
juvenale ответил alexgurzan
сегодня в 18:33
Скиньте ссылки на три коммента, не совсем понятно, о каких идёт речь.
и посмотрите пожалуйста профиль пользователя h8you и законно ли у него бан на неделю
juvenale
juvenale ответил alexgurzan
сегодня в 18:29
Скиньте ссылки на три коммента, не совсем понятно, о каких идёт речь.
Сегодня 12:11 Коронавирус и футбол
Бояться особо не стоит, в Италии только два человека инфицированы. Оба из Турина, выходцы с постсоветского пространства.
Сегодня 17:46 «Лацио» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу»
Нас это вообще не удивляет.
это он отвечает,намекая,что человек тупой)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:28
Поздравляем!!!
alexgurzan
alexgurzan ответил juvenale
сегодня в 18:22
я так понимаю его последние 3 поста это личное оскорбление и бан минимум на сутки?
Скиньте ссылки на три коммента, не совсем понятно, о каких идёт речь.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 18:14
Удачи!
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