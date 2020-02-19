Дикая карта. Форвард, у которого не было шансов перейти в «Барсу»

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сегодня, 18:30

Но из-за необычного стечения обстоятельств они появились. «Соккер.ру» - о Мартине Брейтуэйте, который станет напарником Месси.

Травмы выкосили атакующую линию «Барселоны», и так как Луис Суарес и Усман Дембеле не помогут каталонцам в этом сезоне, руководство Ла Лиги разрешило «Барсе» воспользоваться пунктом регламента, который в крайних случаях позволяет совершать трансферы вне регистрационных периодов. «Сине-гранатовые» могли искать нападающего на замену только в Испании, и это была задачка не из легких. И все-таки ее удалось решить: если не случится форс-мажора, то форвард «Леганеса» Мартин Брейтуэйт присоединится к «Барселоне» уже сегодня.

Как можно подписать игрока в феврале?

Три недели назад в Испании закрылось трансферное окно, а в рядах «Барселоны» вдруг появляется новичок. Непорядок? Не совсем. 3 февраля Усман Дембеле порвал подколенное сухожилие и загремел в лазарет, где еще до него надолго прописался Луис Суарес. В итоге «Барселона» осталась с Лионелем Месси, Антуаном Гризманном и Ансу Фати (формально — игрок второй команды) в атаке.

Каталонский клуб обратился к Ла Лиге за разрешением подписать футболиста в чрезвычайном порядке в связи с кадровой катастрофой, обрушившейся на линию нападения. Главным аргументом «Барселоны» были документы, подтверждающие, что Дембеле получил тяжелое ранение после закрытия трансферного окна и в этом сезоне уже точно не сыграет. В понедельник было получено добро от Ла Лиги.

Согласно активированному пункту из регламента соревнования на покупку форварда у «Барсы» 15 дней со дня вынесения решения, то есть крайний срок — 2 марта, но каталонцы справятся быстрее, так как уже успели провести консультации со многими претендентами и их клубами. Нужно также подчеркнуть, что по правилам после подписания «чрезвычайного игрока» заменяемый футболист (в данном случае — Усман Дембеле) больше не имеет права выходить на поле в этом сезоне, если даже он чудом восстановится раньше времени. И конечно, подписанный вне регистрационного периода новичок может быть заявлен только для участия в Ла Лиге, но не в Лиге чемпионов.

Кого подписывает «Барселона»?

Сине-гранатовую футболку наденет 28-летний датчанин Мартин Брейтуэйт, который в этом сезоне забил треть из 18 голов «Леганеса» — самой скупой на голы команды Ла Лиги в сезоне, занимающей предпоследнее место в турнирной таблице. Без лидера атак один путь — в Сегунду, зато хоть деньжат подняли. Как и любой другой уважающий себя клуб, «Леганес» отказался от переговоров с «Барселоной», заявив, что единственная возможность получить желаемое — выплатить «клаусулу». Брейтуэйт обошелся «Барселоне» с 20 миллионов евро, хотя летом «Леганес» выкупил его у «Мидлсбро» за 5. Хороший бизнес.

Страшно предположить, под каким номером в списке «Барселоны» шел Мартин даже в этой необычной ситуации. Сначала каталонцы хотели Виллиана Жозе из «Реала Сосьедад», но там отступные 70 миллионов. За Лорена из «Бетиса» нужно было платить 40, Лукаса Переса и Анхеля Родригеса «отбили» по каким-то своим причинам, в итоге, повезло Мартину Брейтуэйту, который только в мечтах и на приставке мог играть с Месси за одну команду. А тут такое… Мартину повезло иметь в агентах Али Дурсуна — его же компания представляет интересы Френки де Йонга, так датчанин и стал выбором «Барсы» после того, как выяснилось, что «Реал Сосьедад» и «Бетис» не готовы даже открывать диалог.

К 28 годам игрок национальной сборной Дании (наш соперник по Евро-2020) успел поиграть во Франции, Англии и Испании после того, как в 22 покинул родной «Эсьберг». В «Леганесе» Брейтуэйт действует на острие, но может сыграть и в оттяжке, и на левом фланге — разносторонний форвард, хотя и не слишком результативный. У Мартина стабильная статистика на протяжении всей карьеры: забивает в среднем один гол в четырех матчах.

Все ли остались довольны?

Это вряд ли. Скорее имеем очередной повод поговорить о том, что богатые получают все, а бедные все время плачут. «Барселона» свою проблему решила, но «Леганесу» Ла Лига не даст закрыть дыру в составе после потери Брейтуэйта, потому что пункт регламента можно активировать только в случае тяжелой травмы футболиста. Но ведь «Леганес» сам не выбирал — продавать датчанина «Барселоне» или нет. Каталонцы воспользовались «клаусулой» и провели сделку в одностороннем порядке. А ведь «Леганес» ведет борьбу за выживание, в которой 20 миллионов евро ему никак не помогут…

Лига должна контролировать такие моменты. По крайней мере, за пределами трансферного окна у клубов должно быть право накладывать вето на активацию «клаусулы». Что касается «Барселоны», то каталонцы могли избежать крайних мер и разорения «Леганеса», окажись они хоть немного прозорливее. Луис Суарес получил травму еще в январе, что не помешало «Барсе» отправить Карлеса Переса и Абеля Руиса по арендам (в «Рому» и «Брагу»).

В свою очередь, «Леганес» в январе продал Юссуфа Эн-Несери «Севилье» за 20 млн евро, рассчитывая на оставшегося Брейтуэйта, но Мартина решила прибрать к рукам «Барселона», и теперь положение клуба из пригорода Мадрида может вызвать только сочувствие. Команда в зоне вылета, футболисты, которые забили 10 из 18 голов в чемпионате, разбежались, а у оставшихся форвардов ровно 0 точных ударов на всех. Совсем не весело Хавьеру Агирре.