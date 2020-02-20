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Брейтуэйт - игрок «Барселоны»

сегодня, 13:37

Нападающий «Леганеса» Мартин Брейтуэйт продолжит карьеру в «Барселоне».

Трансфер игрока обошёлся каталонцам в € 18 млн. 

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 14:20
Блин, да его взяли вне трансферного окна. Других не отпускали, так как замену сейчас не найти физически. Чего вы все возмущаетесь?
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Тео Джонс
сегодня в 14:15
Почти по каждому его трансферу можно задать один вопрос:"зачем"??
Отдали Переса,но взяли игрока у аутсайдера и для чего???
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 14:12
Пипец...вот зачем он нужен,как он усилит команду.....
Честно говоря смахивает, как будто Бартомеу спецом сливает бюджет клуба, полный неадекватизм, как и у многих юзеров здесь бахнутых гыгы)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Тео Джонс
сегодня в 14:06
Я взял официальные цифры, но про Райолу забыл)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:03
Пипец...вот зачем он нужен,как он усилит команду.....
Cympak-05
Cympak-05 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 14:01
20) а сколько отжал Райола. Неужели вы думаете Райола позволит перейти за 20. Именно из за его жадности.
многие топ клубы отказались от трансфера
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 14:01
Да зимой можно было покупать и Холланда) Боруссия по моему 20 млн за него заплатила, а это в наше время просто копейки. Тем более за этого Мартина 18 отдали)
Так ей оддал Райола его за 20+ свои огромные комиссионные, так как там сумма отступных будет 70 только, т.е это уже изначально была сделка на перепродажу. Другим клубам прайс был бы совсем другим.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил barcamilan
сегодня в 13:57
Да зимой можно было покупать и Холланда)
Боруссия по моему 20 млн за него заплатила, а это в наше время просто копейки. Тем более за этого Мартина 18 отдали)
ЮНВA
ЮНВA ответил barcamilan
сегодня в 13:56
Кто же их зимой отпустит?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 13:55
Очередная "шедевральная" покупка Бартомеу)
Когда же это прекратится..
Ну а Мартину в любом случае пожелаем удачи!)
Он то ни в чем не виноват. Надеюсь принесёт хоть какую-то пользу Барселоне)
STVA 1
STVA 1 ответил barcamilan
сегодня в 13:51
Им и там неплохо. Венера надо было брать когда контракт не переподписан был...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:47
Его проблемы...
Так ему и надо...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 13:45
надо было вернера или сабитцера взять
дурман
дурман
сегодня в 13:39
Когла этот **** уйдет в отставку
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