Брейтуэйт - игрок «Барселоны»

Нападающий «Леганеса» Мартин Брейтуэйт продолжит карьеру в «Барселоне».
Трансфер игрока обошёлся каталонцам в € 18 млн.
🔵🔴 @MartinBraith, nuevo jugador del Barça.
👋 ¡Bienvenido! pic.twitter.com/obBNWph6Hu
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020
🔵🔴 @MartinBraith, nuevo jugador del Barça.
👋 ¡Bienvenido! pic.twitter.com/obBNWph6Hu
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Отдали Переса,но взяли игрока у аутсайдера и для чего???
Отдали Переса,но взяли игрока у аутсайдера и для чего???
многие топ клубы отказались от трансфера
многие топ клубы отказались от трансфера
Боруссия по моему 20 млн за него заплатила, а это в наше время просто копейки. Тем более за этого Мартина 18 отдали)
Боруссия по моему 20 млн за него заплатила, а это в наше время просто копейки. Тем более за этого Мартина 18 отдали)
Когда же это прекратится..
Ну а Мартину в любом случае пожелаем удачи!)
Он то ни в чем не виноват. Надеюсь принесёт хоть какую-то пользу Барселоне)
Когда же это прекратится..
Ну а Мартину в любом случае пожелаем удачи!)
Он то ни в чем не виноват. Надеюсь принесёт хоть какую-то пользу Барселоне)
Так ему и надо...
Так ему и надо...