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Александер-Арнольд: «Хочу обновить свой рекорд по голевым передачам»

сегодня, 21:18

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о своей игре:

Рад помогать команде так, как могу. Ставил на этот сезон себе цель сделать более 10 ассистов. По ходу чемпионата стараюсь побить как можно больше рекордов. Стараюсь выжимать из себя максимум и помогаю команде своими голами и голевыми передачами.

Матчи на ноль очень важны для команды, но я пытаюсь отдать максимум ассистов. Сейчас я намерен обновить рекорд.

В нынешнем сезоне на счету англичанина 12 голевых передач. В прошлом году за весь чемпионат было столько же. Отметим, что данный показатель является рекордным для защитников в истории АПЛ. Ранее Александер-Арнольд повторил рекорд экс-хавбека «Арсенала» Сеска Фабрегаса.

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Alpribas
Alpribas
сегодня в 21:46
Удачи!
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