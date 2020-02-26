Александер-Арнольд: «Хочу обновить свой рекорд по голевым передачам»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о своей игре:
Рад помогать команде так, как могу. Ставил на этот сезон себе цель сделать более 10 ассистов. По ходу чемпионата стараюсь побить как можно больше рекордов. Стараюсь выжимать из себя максимум и помогаю команде своими голами и голевыми передачами.
Матчи на ноль очень важны для команды, но я пытаюсь отдать максимум ассистов. Сейчас я намерен обновить рекорд.
В нынешнем сезоне на счету англичанина 12 голевых передач. В прошлом году за весь чемпионат было столько же. Отметим, что данный показатель является рекордным для защитников в истории АПЛ. Ранее Александер-Арнольд повторил рекорд экс-хавбека «Арсенала» Сеска Фабрегаса.