Руди Гарсия: «„Лион“ только на полпути к четвертьфиналу ЛЧ»

Главный тренер «Лиона» прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы не сожалеем о том, что не забили больше мячей. Мы осознаём, что провели хороший первый тайм, забили гол и дома сохранили ворота сухими.

То, что после перерыва мы оказались под пресссингом, было вполне естественно. Во втором тайме мы сражались за то, чтобы удержать победу и счёт 1:0. Сейчас мы лишь на полпути к четвертьфиналу. Мы хотим забить в Турине и надеемся на выход в следующий раунд.