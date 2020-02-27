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Руди Гарсия: «„Лион“ только на полпути к четвертьфиналу ЛЧ»

сегодня, 04:43
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы не сожалеем о том, что не забили больше мячей. Мы осознаём, что провели хороший первый тайм, забили гол и дома сохранили ворота сухими.

То, что после перерыва мы оказались под пресссингом, было вполне естественно. Во втором тайме мы сражались за то, чтобы удержать победу и счёт 1:0. Сейчас мы лишь на полпути к четвертьфиналу. Мы хотим забить в Турине и надеемся на выход в следующий раунд.

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