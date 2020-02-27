Гвардиола: «Создавали моменты весь вечер, но Куртуа играл очень хорошо»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал гостевую победу над «Реалом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы приехали сюда, чтобы попытаться победить и сделали это на таком стадионе. Однако это только первая часть поединка, и если есть команда, которая может перевернуть результат, то, учитывая их опыт и прочее, «Реал» на это способен.

Мы создавали моменты на протяжении всего вечера. Куртуа играл очень, очень хорошо. По моему опыту, в этом турнире ты не можешь контролировать ситуацию все 90 минут.

У Бензема был хороший момент, но нам удалось спасти ворота, когда это было жизненно необходимо, и мы создали по-настоящему хорошие голевые моменты на стадионе, где это не удавалось многим командам.