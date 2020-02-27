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Де Брюйне: «„Сити“ блестяще отреагировал на пропущенный мяч»

сегодня, 05:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал гостевую победу над «Реалом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первые 15 минут нам пришлось тяжеловато, но вы должны уметь проходить через шторм. Первый тайм был достаточно ровным. Второй тайм мы начали очень хорошо и пропустили в неудачный момент, когда доминировали на поле. Однако наша реакция на пропущенный мяч была блестящей – прекрасный гол от Габи Жезуса, затем мой гол с пенальти. Это действительно хорошее начало для нашей команды.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:52
Первый гол был сомнительным.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:01
До пропущенного тоже нормально играли. Жаль Марез все загубил.
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