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Глушаков: «Я ещё молодой и перспективный»

сегодня, 00:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ против «Ростова».

VAR убивает темп игры. С одной стороны, есть плюсы, с другой — есть минусы. Да, отменили красную карточку, а могли нам и пенальти не поставить. Двоякая ситуация, но его придумали, всем приходится с ним играть.

Я слышал, что диктор на стадионе призывал команду гнать вперёд, но я был весь в игре, погружаюсь всегда в футбол. Это относится к болельщикам, мы слышим поддержку, но главное для нас — играть в футбол.

После травмы восстановился, сыграл 90 минут, нормально себя чувствую. Я же ещё молодой, перспективный, поэтому не тяжело.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:57
эко тебя торкнуло дениска)))))
Faustello
Faustello ответил мангo
сегодня в 01:05
Банька молодит
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:54
Сандуновские бани по прежнему хотят заполучить Дениса на позицию правого заднего парильщика.
bankirr
bankirr
сегодня в 00:47
Еще скажи, что спартак чемпион.
мангo
мангo
сегодня в 00:18
Банька молодит
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