Глушаков: «Я ещё молодой и перспективный»

Полузащитник «Ахмата» поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ против «Ростова».

VAR убивает темп игры. С одной стороны, есть плюсы, с другой — есть минусы. Да, отменили красную карточку, а могли нам и пенальти не поставить. Двоякая ситуация, но его придумали, всем приходится с ним играть.

Я слышал, что диктор на стадионе призывал команду гнать вперёд, но я был весь в игре, погружаюсь всегда в футбол. Это относится к болельщикам, мы слышим поддержку, но главное для нас — играть в футбол.

После травмы восстановился, сыграл 90 минут, нормально себя чувствую. Я же ещё молодой, перспективный, поэтому не тяжело.