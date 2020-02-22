ГлавнаяНовости

ЦСКА подписал 17-летнего хавбека «Авангарда»

сегодня, 03:09

Состав ЦСКА пополнил новый футболист, информирует источник.

Сообщается, что «армейцы» оформили переход опорного полузащитника курского «Авангарда» Алексея Сухарева.

Футболист, которому в прошлом месяце исполнилось 17 лет, сейчас находится с молодёжной командой ЦСКА на сборе в Турции. В текущем первенстве ФНЛ Сухарев принял участие в одном матче, проведя на поле 8 минут.

Вчера экс-полузащитник «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала» Йосси Бенаюн признался, что мог перейти в один из российских клубов, включая ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Сочи» собирается подписать экс-защитника «Милана» Адиля Рами
Вчера, 20:00 Комментарии31
Слухи«Локомотив» не смог заманить к себе Выдру
Вчера, 16:03 Комментарии12
СлухиШатов может перейти в «Рубин»
Вчера, 13:49 Комментарии11
«Урал» может подписать защитника «Динамо»
Вчера, 13:08 Комментарии1
СлухиЦСКА и «Локомотив» интересуются бразильским полузащитником
Вчера, 08:30 Комментарии53
СлухиВратарь «Химок» Лантратов присоединится к «Сочи»
19 февраля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:29
На далёкую перспективу.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 03:21
То , что любит великий тренер!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100