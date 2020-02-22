ЦСКА подписал 17-летнего хавбека «Авангарда»

Состав ЦСКА пополнил новый футболист, информирует источник.
Сообщается, что «армейцы» оформили переход опорного полузащитника курского «Авангарда» Алексея Сухарева.
Футболист, которому в прошлом месяце исполнилось 17 лет, сейчас находится с молодёжной командой ЦСКА на сборе в Турции. В текущем первенстве ФНЛ Сухарев принял участие в одном матче, проведя на поле 8 минут.
Вчера экс-полузащитник «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала» Йосси Бенаюн признался, что мог перейти в один из российских клубов, включая ЦСКА.