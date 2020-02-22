ЦСКА подписал 17-летнего хавбека «Авангарда»

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сегодня, 03:09

Состав ЦСКА пополнил новый футболист, информирует источник.

Сообщается, что «армейцы» оформили переход опорного полузащитника курского «Авангарда» .

Футболист, которому в прошлом месяце исполнилось 17 лет, сейчас находится с молодёжной командой ЦСКА на сборе в Турции. В текущем первенстве ФНЛ Сухарев принял участие в одном матче, проведя на поле 8 минут.