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«Барселона» собирается приобрести не менее четырех игроков летом

03 марта 2020, 18:17

«Барселона» планирует приобрести сразу четырех футболистов в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба хочет купить новых футболистов ради лидера команды Лионеля Месси, чтобы тот не покидал «Барселону».

Напомним, что недавно «Барселона» уступила «Реалу» в Эль Класико.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
05 марта в 14:17
Ну сами подумайте с кем легче побеждать Месси, с Салахом и Мане впереди или Бретуэйтом и Гризманом? или Мбаппе и Кавани в атаке или с Фати и опять Гризманом? Ответ очевиден. Не может Месси и распасовщиком быть и в атаке замыкать. У других грандов нападающие гораздо мощнее на данный момент чем у Барсы. Плюс с дырой в защите и лентяями в центре я не удивлён последним результатам =)

П.С. Пусть лучше старый МСН будет чем то что сейчас. А после Лео будем заново команду новую строить =)
калач
калач ответил ALBA BARCELONA 21
04 марта в 09:43
Если Неймара не купят Месси точно должен уйти.4 мало,надо минимум 7 суперскоростных техничных грандов в защиту и в полузащиту,чтобы скамейка тоже,чтобы была,как основной состав Реала. Сетьен не виноват в поражении,так как 70% игроков не уровень Барселоны.
а старее никого нет? А еще забыли чтоле как он из Барсы рвался в ПСЖ, что судился потом с Барсой? Барса Сантос кинула на % от продажи типа трансфера небыло.
Тага Дага
Тага Дага ответил 95-shishani-95
04 марта в 06:17
Тебе лучше работать адвокатом...
95-shishani-95
95-shishani-95
04 марта в 00:59
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 марта в 00:58
    ЭвребеБазукШтаркБенгоэчеаБарбаланМансаноЛоасАйтекинУЕФАВАРЧакыр
    Этих не хватает им???
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Тага Дага
    04 марта в 00:54
    Информация для срача...проиграли,и что,последний раз Барселона проиграла реалу...2016 году в Мадриде...и програли от рекошета...забей Артур,Месси и Гризман первом тайме...и всё. ..просто не повезло и всё. А так под Месси хотят купить...это срач...
    В 2016? А что было в Суперкубке Испании в 2017 году, когда Реал по полной вынес барсью, когда Бенгоэчеа пытался для барси???
    Да и в прошлом Эль Класико Реал полностью вынес барсью, просто судья(ВАР) вытащил вас, не назначив два пенальти на Варане, и отменив гол Бэйла показав зрителям повтор с непонятного ракурса!!!
    Да и при Солари, "мёртвый" Реал в одном матче кубка таскал барсю, просто Винисиус и Бензема никак не смогли забить с отличных моментов.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Тага Дага
    04 марта в 00:01
    Пппппппфффф
    да, точно также я отреагировал на твое сообщение
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Ruslan3132
    03 марта в 23:20
    Пппппппфффф
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Тага Дага
    03 марта в 22:59
    Информация для срача...проиграли,и что,последний раз Барселона проиграла реалу...2016 году в Мадриде...и програли от рекошета...забей Артур,Месси и Гризман первом тайме...и всё. ..просто не повезло и всё. А так под Месси хотят купить...это срач...
    забей Иско, Бензема и Вини свои все моменты было бы 5-0. И все.
    Nazi
    Nazi
    03 марта в 22:24
    4 другана и вагон лейси, ну и конечно лямов 100 за сезон, тогда гном останется, исключительно из за бескорыстной любви к клубу :)
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    03 марта в 21:14
    мало 4х )
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил h8you
    03 марта в 20:52
    думаешь Степа так и будет?даже не знаю,вряд ли
      Тага Дага
      Тага Дага
      03 марта в 20:24
      Информация для срача...проиграли,и что,последний раз Барселона проиграла реалу...2016 году в Мадриде...и програли от рекошета...забей Артур,Месси и Гризман первом тайме...и всё. ..просто не повезло и всё. А так под Месси хотят купить...это срач...
      h8you
      h8you ответил Брулин
      03 марта в 20:17
      Ну то что Хави будет тренером Барсы рано или поздно это всем понятно, как например и Шева который будет тренером Милана. Вон Лемпард уже Челси тренирует, хотя его рановато позвали все таки
      думаешь Степа так и будет?даже не знаю,вряд ли
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      03 марта в 19:56
      Если Неймара не купят Месси точно должен уйти.4 мало,надо минимум 7 суперскоростных техничных грандов в защиту и в полузащиту,чтобы скамейка тоже,чтобы была,как основной состав Реала.
      Сетьен не виноват в поражении,так как 70% игроков не уровень Барселоны.
      Evilhuman
      Evilhuman
      03 марта в 19:24
      Барсуки окончательно превращаются во всеобщее посмешище, со своей возней вокруг гнома, кто-то скажет,что он всего себя отдал клубу, на самом деле барса для него вечная ,послушная ,доиная корова, где бы он ещё так отсиживался, страх показать,что он из себя представляет вне Каталонии, хотя судя по сборной Аргентины и так всё понятно
      Брулин
      Брулин
      03 марта в 19:13
      Ну то что Хави будет тренером Барсы рано или поздно это всем понятно, как например и Шева который будет тренером Милана. Вон Лемпард уже Челси тренирует, хотя его рановато позвали все таки
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      03 марта в 19:12
      Давно пора!!! И Месси тут ни при чем. Нет команды, отсюда и нет игры. Все последние приобретения - деньги на ветер. Необходимо серьезное усиление, иначе как Атлетико Барса просто покатится вниз .
      Footbolista
      Footbolista
      03 марта в 19:01
      Надо же...всего 0:2 Реалу проиграли, а какая истерика...
      explay-
      explay- ответил cevin cigan
      03 марта в 18:57
      Позорники а не клуб! Один маленький гоблин всю каталонию нагнул!
      Ну ты махнул!!!! Прям нагнул!! ухх.
      Drakulа
      Drakulа
      03 марта в 18:53
      Ну так все понятно! 4-х игроков,которые в желтых формах и со свистками...
      Dima salev
      Dima salev
      03 марта в 18:48, ред.
      Чуж какой то. Как будто у команды дело идут хорошо а Месси заставляют руководства покупать 4 игроков.
      Барселоне всю линию защиты надо менять
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      03 марта в 18:47
      Эвребе рано закончил карьеру, мог летом снова придти в клуб.
      cska minus
      cska minus
      03 марта в 18:42, ред.
      Ну как? Как можно верить новости с такой формулировкой?)))
      Журналисту Sport.es, позвонил пьяный Бартомеу в три часа ночи и сказал: "Я ради Месси 4 игроков куплю, только чтобы он остался!"
      Скажу одно, и в Барсе не дураки, они это понимают. Они могут купить одного игрока, друга Месси и Месси никуда точно не уйдет.
      А не 4-ех...
      VIPded
      VIPded
      03 марта в 18:37
        ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
        ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
        03 марта в 18:37
        мда реально смешно за барсу!
        ни где такого смеха нет
        cevin cigan
        cevin cigan
        03 марта в 18:35
          ДСА
          ДСА
          03 марта в 18:30
          4,5 купят.
          Игорь Томм
          Игорь Томм
          03 марта в 18:30
          Инопланетянин в край обнаглел!
          STVA 1
          STVA 1
          03 марта в 18:21
          Будет ли толк
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