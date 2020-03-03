«Барселона» собирается приобрести не менее четырех игроков летом

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03 марта 2020, 18:17

«Барселона» планирует приобрести сразу четырех футболистов в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба хочет купить новых футболистов ради лидера команды , чтобы тот не покидал «Барселону».

Напомним, что недавно «Барселона» уступила «Реалу» в Эль Класико.