«Барселона» собирается приобрести не менее четырех игроков летом

«Барселона» планирует приобрести сразу четырех футболистов в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба хочет купить новых футболистов ради лидера команды Лионеля Месси, чтобы тот не покидал «Барселону».
Напомним, что недавно «Барселона» уступила «Реалу» в Эль Класико.
П.С. Пусть лучше старый МСН будет чем то что сейчас. А после Лео будем заново команду новую строить =)
П.С. Пусть лучше старый МСН будет чем то что сейчас. А после Лео будем заново команду новую строить =)
Этих не хватает им???
Этих не хватает им???
Да и в прошлом Эль Класико Реал полностью вынес барсью, просто судья(ВАР) вытащил вас, не назначив два пенальти на Варане, и отменив гол Бэйла показав зрителям повтор с непонятного ракурса!!!
Да и при Солари, "мёртвый" Реал в одном матче кубка таскал барсю, просто Винисиус и Бензема никак не смогли забить с отличных моментов.
Да и в прошлом Эль Класико Реал полностью вынес барсью, просто судья(ВАР) вытащил вас, не назначив два пенальти на Варане, и отменив гол Бэйла показав зрителям повтор с непонятного ракурса!!!
Да и при Солари, "мёртвый" Реал в одном матче кубка таскал барсю, просто Винисиус и Бензема никак не смогли забить с отличных моментов.
Хави добьёт Барселоналу, а Жувченка элиотскую помойку)
Хави добьёт Барселоналу, а Жувченка элиотскую помойку)
Сетьен не виноват в поражении,так как 70% игроков не уровень Барселоны.
Сетьен не виноват в поражении,так как 70% игроков не уровень Барселоны.
Барселоне всю линию защиты надо менять
Барселоне всю линию защиты надо менять
Журналисту Sport.es, позвонил пьяный Бартомеу в три часа ночи и сказал: "Я ради Месси 4 игроков куплю, только чтобы он остался!"
Скажу одно, и в Барсе не дураки, они это понимают. Они могут купить одного игрока, друга Месси и Месси никуда точно не уйдет.
А не 4-ех...
Журналисту Sport.es, позвонил пьяный Бартомеу в три часа ночи и сказал: "Я ради Месси 4 игроков куплю, только чтобы он остался!"
Скажу одно, и в Барсе не дураки, они это понимают. Они могут купить одного игрока, друга Месси и Месси никуда точно не уйдет.
А не 4-ех...
ни где такого смеха нет
ни где такого смеха нет