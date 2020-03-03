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Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»

03 марта 2020, 02:25

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, недавно заявивший, что гордится интересом со стороны «Ливерпуля», отписался от «твиттера» «Лейцига» после шутки клуба о мерсисайдцах.

Под постом «Ливерпуля» о разгромном поражении в матче АПЛ с «Уотфордом» (0:3) офицальный аккаунт «Лейпцига» разместил гифку с изображением Вернера, в недоумении смотрящего на экран телефона.

Как отмечают британские СМИ, через несколько часов Вернер отписался от «твиттера» Лейпцига, а также от нескольких других аккаунтов, на которые был подписан.

Напомним, по слухам, «Ливерпуль» предложил немецкому форварду 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен
03 марта в 10:10
Как все серьезно,ничего себе,как он мог.....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 марта в 09:19
значит собрался к Юргену в Ливерпуль и это хорошо
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
03 марта в 09:02
Он просто от всех отписался...
Martini_1987
Martini_1987
03 марта в 06:40
    ДАША Д
    ДАША Д
    03 марта в 06:34
    Он может от Ливерпуля и больше просить.
    112910415
    112910415
    03 марта в 05:26
    движуха-то нужна !
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    03 марта в 02:31
    Правильно что отписался
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    03 марта в 02:30
    Значит скоро свалит
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