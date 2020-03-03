Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»

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03 марта 2020, 02:25

Нападающий «РБ Лейпциг» , недавно заявивший, что гордится интересом со стороны «Ливерпуля», отписался от «твиттера» «Лейцига» после шутки клуба о мерсисайдцах.

Под постом «Ливерпуля» о разгромном поражении в матче АПЛ с «Уотфордом» (0:3) офицальный аккаунт «Лейпцига» разместил гифку с изображением Вернера, в недоумении смотрящего на экран телефона.

Как отмечают британские СМИ , через несколько часов Вернер отписался от «твиттера» Лейпцига, а также от нескольких других аккаунтов, на которые был подписан.

Напомним, по слухам, «Ливерпуль» предложил немецкому форварду 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро.