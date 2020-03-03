Вернер отписался от «твиттера» «Лейпцига» после шутки о «Ливерпуле»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, недавно заявивший, что гордится интересом со стороны «Ливерпуля», отписался от «твиттера» «Лейцига» после шутки клуба о мерсисайдцах.
Под постом «Ливерпуля» о разгромном поражении в матче АПЛ с «Уотфордом» (0:3) офицальный аккаунт «Лейпцига» разместил гифку с изображением Вернера, в недоумении смотрящего на экран телефона.
Как отмечают британские СМИ, через несколько часов Вернер отписался от «твиттера» Лейпцига, а также от нескольких других аккаунтов, на которые был подписан.
Напомним, по слухам, «Ливерпуль» предложил немецкому форварду 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро.
29 февраля 2020 г.