РФС и РПЛ признали газон стадиона «Динамо» соответствующим всем требованиям

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сегодня, 15:55

В пресс-службе «Динамо» заявили, что совместная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей провела инспекцию стадиона «ВТБ Арена - Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» и признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям накануне матча «Динамо» - «Спартак».

Сегодня совместная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей провела инспекцию "ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо имени Льва Яшина» и признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. В настоящий момент комплекс активно готовится к матчу: проводится тестирование акустического и визуального оборудования, дополнительно проверяются система безопасности и логистическая структура комплекса. Наша основная задача - обеспечить максимально комфортное пребывание на стадионе всех его гостей во время проведения такого ответственного матча, как «Динамо» - «Спартак».

Напомним, что недавно московское «Динамо» сыграло вничью с «Минском» в контрольном поединке.