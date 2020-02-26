Прядкин: «Все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуации с «Тамбовом» и «Оренбугом», которые испытывают проблемы с домашними стадионами.

Я разговаривал с губернатором Тамбовской области. Сложилась очень сложная ситуация. Конечно, это ни в какие рамки не лезет, что клуб кочует. По решению исполкома со следующего сезона все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах.

Что касается «Оренбурга», то там нужно просто увеличить вместимость. В остальном стадион готов. В течение двух-трех месяцев стадион приведут в порядок и установят дополнительные кресла.