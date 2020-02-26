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Прядкин: «Все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах»

сегодня, 16:50

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуации с «Тамбовом» и «Оренбугом», которые испытывают проблемы с домашними стадионами.

Я разговаривал с губернатором Тамбовской области. Сложилась очень сложная ситуация. Конечно, это ни в какие рамки не лезет, что клуб кочует. По решению исполкома со следующего сезона все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах.

Что касается «Оренбурга», то там нужно просто увеличить вместимость. В остальном стадион готов. В течение двух-трех месяцев стадион приведут в порядок и установят дополнительные кресла.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:28
А если форс-мажор?
Авербуx
Авербуx
сегодня в 17:26
давно пора уже
beefs
beefs
сегодня в 17:24
Сейчас два клуба ПЛ без стадионов, а ещё хотят увеличить количество клубов - какой то замкнутый круг...
дурман
дурман
сегодня в 17:06
Прядкин: «Все клубы РПЛ должны будут играть на своих стадионах»
И с мячом
severnyj84
severnyj84
сегодня в 17:03
Это даже домашним животным понятно.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:03
Оренбургу 10000 кресел от Миллера и один стул от Кокорина...
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