Московское «Динамо» обновило дизайн стадиона

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб обновил дизайн домашнего стадиона.
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А я то думал что они суетятся...Филлипов немецких по 20 млн евро покупают...да трибуны красят..)))
Спартаку в 2022-м 100 лет..
Динамо в 2023-м 100 лет..
К этим событиям наверно полЗенита по звонкам из Москвы по Сочам распихают...)))...
А я то думал что они суетятся...Филлипов немецких по 20 млн евро покупают...да трибуны красят..)))
Спартаку в 2022-м 100 лет..
Динамо в 2023-м 100 лет..
К этим событиям наверно полЗенита по звонкам из Москвы по Сочам распихают...)))...
Орещук наверное красил и белил )))
Орещук наверное красил и белил )))