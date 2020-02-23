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Московское «Динамо» обновило дизайн стадиона

сегодня, 16:14

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб обновил дизайн домашнего стадиона.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:49
Цифры на трибунах подсказывают что у московских опять что ли юбилеи скоро ??
А я то думал что они суетятся...Филлипов немецких по 20 млн евро покупают...да трибуны красят..)))
Спартаку в 2022-м 100 лет..
Динамо в 2023-м 100 лет..

К этим событиям наверно полЗенита по звонкам из Москвы по Сочам распихают...)))...
VIPded
VIPded
сегодня в 16:48
Симпатично.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 16:29
надо бы и крышу подлатать
Faustello
Faustello ответил Bordend
сегодня в 16:25
Лучше бы к чемпионату готовились.
Бабки осваивают всеми доступными способами...
Орещук наверное красил и белил )))
Bordend
Bordend
сегодня в 16:16
Лучше бы к чемпионату готовились.
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