Руни: «Ромеро был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч»

Нападающий «Дерби Каунти» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Серхио [Ромеро] был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч. Было бы здорово, но этого не произошло.

Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» – хорошая команда, но мы хотели попытаться победить её. Сегодня они были лучшей командой на поле.

Но я должен высказаться о наших молодых игроках, это был огромный опыт для них, и они не разочаровали.

Мы должны были использовать созданные нами моменты, но, к сожалению, не сделали этого. Но мы никого не подвели, оставили все силы на поле, и, к сожалению, просто потерпели неудачу.