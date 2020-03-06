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Руни: «Ромеро был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч»

вчера, 07:29
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Серхио [Ромеро] был не в настроении, мог бы и пропустить один мяч. Было бы здорово, но этого не произошло.

Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» – хорошая команда, но мы хотели попытаться победить её. Сегодня они были лучшей командой на поле.

Но я должен высказаться о наших молодых игроках, это был огромный опыт для них, и они не разочаровали.

Мы должны были использовать созданные нами моменты, но, к сожалению, не сделали этого. Но мы никого не подвели, оставили все силы на поле, и, к сожалению, просто потерпели неудачу.

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Все комментарии
Ros S
Ros S
вчера в 12:05
Дв Руни уже не молод, уровень уже не тот, он рано раскрылся, раньше и ушел в закат
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:40
Даже Руни Дерби не помогает с результатами.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 07:55
Легенда МЮ прикололся. К сожалению, сейчас по другому ему тяжело стало забивать голы.
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