Де Лигт: «Я решил, что в „Юве“ смогу расти быстрее, чем в „Барсе“ и ПСЖ»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт в интервью Ziggo Sport рассказал, почему предпочёл «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» туринский клуб.
Прошлым летом у меня были предложения из «Ювентуса», ПСЖ и «Барселоны». Я изучил все варианты и в итоге решил, что в «Ювентусе» смогу расти быстрее.
Они обладают особым стилем, и я знал, что моё присутствие здесь сделает меня более совершенным игроком.
Агент 20-летнего футболиста Мино Райола недавно сравнил де Лигта с нефтяным танкером, которого в будущем будет невозможно остановить.
У юве есть судьяростишка.
У юве есть судьяростишка.
И просчитался =)
И просчитался =)