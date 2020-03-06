Де Лигт: «Я решил, что в „Юве“ смогу расти быстрее, чем в „Барсе“ и ПСЖ»

Защитник «Ювентуса» в интервью Ziggo Sport рассказал, почему предпочёл «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» туринский клуб.

Прошлым летом у меня были предложения из «Ювентуса», ПСЖ и «Барселоны». Я изучил все варианты и в итоге решил, что в «Ювентусе» смогу расти быстрее.

Они обладают особым стилем, и я знал, что моё присутствие здесь сделает меня более совершенным игроком.