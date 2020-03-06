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Де Лигт: «Я решил, что в „Юве“ смогу расти быстрее, чем в „Барсе“ и ПСЖ»

вчера, 07:50

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт в интервью Ziggo Sport рассказал, почему предпочёл «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» туринский клуб.

Прошлым летом у меня были предложения из «Ювентуса», ПСЖ и «Барселоны». Я изучил все варианты и в итоге решил, что в «Ювентусе» смогу расти быстрее.

Они обладают особым стилем, и я знал, что моё присутствие здесь сделает меня более совершенным игроком.

Агент 20-летнего футболиста Мино Райола недавно сравнил де Лигта с нефтяным танкером, которого в будущем будет невозможно остановить.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
вчера в 20:09
И вправду это верно.
У юве есть судьяростишка.
cska minus
cska minus
вчера в 16:17
Пока замечен только рост в ширину и толщину.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:10
Ты больше уже расти не будешь,ты мог бы расти только в Реале,в Барсе стал бы середняком,в псж петушком.
shlifen
shlifen
вчера в 13:47
Прогресса пока что даже близко нет, скорее наблюдается регресс... От защитника за 85 лимонов уж точно ждут результата прямо здесь и сейчас, а не проигрыш конкуренции даже Демиралю (пока тот не травмировался)... Пока что всё выглядит так, что Де Лигт явно ошибся либо со временем перехода, либо с местом...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 13:26
Де Лигт: "Я решил, что в Юве моя зарплата будет расти быстрее, чем в Барсе и ПСЖ".)
Jantu
Jantu
вчера в 12:06
Пока не видно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:33
Ещё годик-другой мог бы реально расти в Аяксе, а так пока на лицо быстрый рост разве что размера его банковского счёта.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 10:08
Ща Кьеллини форму наберет, и угадайте, кто будет расти на лавке? Аххах
ДСА
ДСА
вчера в 09:43
Сейчас можно что угодно говорить.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 09:19
Правильно решил
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 09:03
Де Лигт: «Я решил, что в „Юве“ смогу расти быстрее, чем в „Барсе“ и ПСЖ»

И просчитался =)
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:25
Ты бы мог расти в Аяксе ещё год точно. Так же и де Йонг.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 07:52
Де Лигт: «Я решил, что в „Юве“ смогу расти быстрее, чем в „Барсе“ и ПСЖ, но ошибся»
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