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Шукер: «У „Реала“ ещё есть шансы в ЛЧ, а Ла Лига обязана стать нашей»

вчера, 06:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Экс-нападающий «Реала» Давор Шукер оценил шансы бывшего клуба пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов после домашнего поражения (1:2), а также прокомментировал недавнюю победу «сливочных» над «Барселоной» (2:0) в чемпионате Испании.

В Лиге чемпионов удача часто имеет решающее значение. Она сопутствовала «Реалу» в других случаях, но в первом матче [с «Сити»] она была не на их стороне. Это нелегко, но у «Реала», несомненно, будут шансы доставить «Сити» проблемы. Что касается «горожан», они уже достаточно времени концентрируются на одной лишь ЛЧ.

В футболе на конечный результат влияют многие факторы, и этот триумф в матче с «Барселоной» придаст мадридцам уверенности и повысит их самооценку. 

Мы должны извлечь пользу из матча на «Бернабеу». Мы ни при каких обстоятельствах не должны упускать первое место. Ла Лига обязана стать нашей. То, что ранее казалось трудным, было достигнуто. Теперь «Реалу» осталось вытерпеть эти 12 матчей. У «Барселоны» тоже был непростой период, и теперь они позади. Поражение в Класико всегда оставляет свой след.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 13:45
Ла Лига точно должна быть за Реалом, заслужили, удачи парням!!! а вот с мс будет трудно, если бы хотя бы в ничью сыграли первый матч, было бы легче, а так надо минимум двушку ложить в гостях, ну все равно удачи и победы с нужным счетом!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил sihafazatron
вчера в 13:01, ред.
Это абсолютно та же Барса что и в прошлом году и позопрошлом , разница лишь в том что Месси чуть худе играет и все , но у него такое бывает после выиграных ЗМ . И Реал прибавил по сравнению с прошлым годом вот и все. Ито грех жаловаться купили одного из лучших полузащитников Европы, и одного из лучших нападающего Европы . Просто Месси стареет и на этом халява заканчивается
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 11:48
Останутся без титулов и Зидана уволят
sihafazatron
sihafazatron ответил Рауль-Зидан
вчера в 11:16
Меня вот это фраза всегда забавляет . С какой такой Барсой ? А Реал что самый сильный ? Ты хотя бы составы удосужился сравнить , наш нападающий один мяч в 10 играх забивает . Валийское бревно больше в гольф играет чем в футбол , и то умудряется травмироваться . Азар ту да же . А у Барсы что не так ? Слишком дофига напов за 100 миллионов в нападении ? Они одного даже в аренду отдали
На данный момент, это самая слабая барса за последние годы. А то, что и реал щас не торт, я и не спорю)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил sihafazatron
вчера в 10:45, ред.
Меня вот это фраза всегда забавляет . С какой такой Барсой ? А Реал что самый сильный ? Ты хотя бы составы удосужился сравнить , наш нападающий один мяч в 10 играх забивает . Валийское бревно больше в гольф играет чем в футбол , и то умудряется травмироваться . Азар ту да же . А у Барсы что не так ? Слишком дофига напов за 100 миллионов в нападении ? Они одного даже в аренду отдали
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:08
Кроме АПЛ и Лиги один, остальные лиги никому не обязаны и за них нужно побороться. Тем более с таким отрывом и за 11 туров до конца
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:44
В Ла Лиге шансов больше.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 09:12
Трудно - но возможно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:22
Время покажет...
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
вчера в 07:16
Рано Реалу чемптонство. Барса вперед!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 06:58
С такой барсой не взять чемпионат- позор.
А в лч уж извините, нужнее сити)))
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