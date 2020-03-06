Шукер: «У „Реала“ ещё есть шансы в ЛЧ, а Ла Лига обязана стать нашей»

Экс-нападающий «Реала» оценил шансы бывшего клуба пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов после домашнего поражения (1:2), а также прокомментировал недавнюю победу «сливочных» над «Барселоной» (2:0) в чемпионате Испании.

В Лиге чемпионов удача часто имеет решающее значение. Она сопутствовала «Реалу» в других случаях, но в первом матче [с «Сити»] она была не на их стороне. Это нелегко, но у «Реала», несомненно, будут шансы доставить «Сити» проблемы. Что касается «горожан», они уже достаточно времени концентрируются на одной лишь ЛЧ .

В футболе на конечный результат влияют многие факторы, и этот триумф в матче с «Барселоной» придаст мадридцам уверенности и повысит их самооценку.

Мы должны извлечь пользу из матча на «Бернабеу». Мы ни при каких обстоятельствах не должны упускать первое место. Ла Лига обязана стать нашей. То, что ранее казалось трудным, было достигнуто. Теперь «Реалу» осталось вытерпеть эти 12 матчей. У «Барселоны» тоже был непростой период, и теперь они позади. Поражение в Класико всегда оставляет свой след.