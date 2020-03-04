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Россия стартует в Лиге Наций домашним матчем с Сербией

04 марта 2020, 11:12

Стал известен календарь Лиги Наций-2020/21.

Группа 3 (Лига B)

3 сентября

Россия — Сербия 

6 сентября

Венгрия – Россия

9 октября

Россия – Турция

12 октября

Россия – Венгрия

14 ноября

Турция – Россия

17 ноября

Сербия — Россия

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 марта в 23:49
С Турками наверное жарко будет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 марта в 21:28
Желаю успехов нашей сборной
dok66
dok66
04 марта в 19:29
Нормальное расписание .
нечитайло
нечитайло
04 марта в 17:26
Старайтесь
MaxRnD
MaxRnD
04 марта в 16:59
Норм
Конфедерат
Конфедерат
04 марта в 16:55
Наши братья арийцы
Верг
Верг
04 марта в 14:47
хоть в недотурнире поиграют вместо чм, откуда исключили
Caniggia
Caniggia
04 марта в 12:18
Возможно, после провала на Евро из сборной выгонят усатого, которого возьмёт Спартак и поставят Карпина. Других кандидатур пока нет. Если это произойдёт, то может что-то и получится в ЛН, а с чабаном - это беспросветный тупик.
mihaluch
mihaluch
04 марта в 12:16
Соперники вполне по зубам и стыдно будет не выйти из этой группы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 12:06
Два заключительных матча на выезде не айс. Да ещё с основными конкурентами.
Не факт, что к этому времени выход будет обеспечен...
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 12:05
В любом случае удачи нашей сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 11:57, ред.
Мы ни разу ни проигрывали Сербии за 4 матча....ни дома ни в гостях...
Не проиграем и теперь....
С Турцией тоже самое....4 игры...2 победы...2 ничьи...
Венгрия ...4 поражения от России в 5-ти матчах ...и ничья....

Короче нам достались соперники которым мы никогда не уступали в истории....))
И продолжим славную традицию...))
Опасный хулиган
Опасный хулиган
04 марта в 11:48
Сербии можно и проиграть и Турции
Zenit_84
Zenit_84
04 марта в 11:36
Удачи нашим!
За адекватность
За адекватность ответил Юрий Сенатов 1
04 марта в 11:29
Приветствую. Так этот турнир и задумывался, как замена товарищеским матчам. Но уже, как обычно: шансы, цели и.т.д. Ну выиграем группу, ну выйдем в дивизион А, потом условно вылетим назад в В, потом условно в С, потом назад в В, ну и что? Есть отборочные турниры, которые позволяют попадать на ЧМ и ЧЕ.
beefs
beefs
04 марта в 11:29
Календарь очень плох, опять мы обделаемся...
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