Россия стартует в Лиге Наций домашним матчем с Сербией

Стал известен календарь Лиги Наций-2020/21.
Группа 3 (Лига B)
3 сентября
Россия — Сербия
6 сентября
Венгрия – Россия
9 октября
Россия – Турция
12 октября
Россия – Венгрия
14 ноября
Турция – Россия
17 ноября
Сербия — Россия
Стал известен календарь Лиги Наций-2020/21.
Группа 3 (Лига B)
Россия — Сербия
Венгрия – Россия
Россия – Турция
Россия – Венгрия
Турция – Россия
Сербия — Россия
Не факт, что к этому времени выход будет обеспечен...
Не факт, что к этому времени выход будет обеспечен...
Не проиграем и теперь....
С Турцией тоже самое....4 игры...2 победы...2 ничьи...
Венгрия ...4 поражения от России в 5-ти матчах ...и ничья....
Короче нам достались соперники которым мы никогда не уступали в истории....))
И продолжим славную традицию...))
Не проиграем и теперь....
С Турцией тоже самое....4 игры...2 победы...2 ничьи...
Венгрия ...4 поражения от России в 5-ти матчах ...и ничья....
Короче нам достались соперники которым мы никогда не уступали в истории....))
И продолжим славную традицию...))