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Итальянский профсоюз футболистов угрожает забастовкой из-за коронавируса

вчера, 23:44

Итальянский профсоюз футболистов, AIC, угрожает провести забастовку из-за того, что члены объединения вынуждены играть во время стремительного распространения коронавируса в государстве.

По данным итальянских СМИ, профсоюз подготовил заявление, в котором призвал своих членов провести забастовку 8-9 марта. Отмечается, что члены AIC не достигли общего согласия по поводу забастовки. В итоге заявление не предназначалось для распространения.

Отметим, что 8 марта в Италии проводят матчи 26-го тура Серии А, ранее перенесенные из-за вспышки коронавируса. Все матчи проходят без зрителей.

Коронавирус и футбол

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:48
Хотят усугубить и без того сложную обстановку.
мангo
мангo
сегодня в 03:08
пора закрывать сериальчик ..
neomessi
neomessi
сегодня в 00:53
Тогда надо отменить чемпионат, чемпионом надо объявит Лацио.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:08
Снова беспредел!
Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:06
Снова беспредел!
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