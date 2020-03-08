Итальянский профсоюз футболистов угрожает забастовкой из-за коронавируса

Итальянский профсоюз футболистов, AIC, угрожает провести забастовку из-за того, что члены объединения вынуждены играть во время стремительного распространения коронавируса в государстве.
По данным итальянских СМИ, профсоюз подготовил заявление, в котором призвал своих членов провести забастовку 8-9 марта. Отмечается, что члены AIC не достигли общего согласия по поводу забастовки. В итоге заявление не предназначалось для распространения.
Отметим, что 8 марта в Италии проводят матчи 26-го тура Серии А, ранее перенесенные из-за вспышки коронавируса. Все матчи проходят без зрителей.