Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

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вчера, 10:28

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо был задержан в Парагвае по приказу генерального прокурора.

На днях Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, однако на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.

7 марта пройдут первые слушания.