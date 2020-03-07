Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо был задержан в Парагвае по приказу генерального прокурора.
На днях Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.
5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, однако на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.
7 марта пройдут первые слушания.
И зачем рядом с ним упоминать Неймара?
И зачем рядом с ним упоминать Неймара?