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Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

вчера, 10:28

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо был задержан в Парагвае по приказу генерального прокурора.

На днях Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.

5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, однако на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.

7 марта пройдут первые слушания.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил ariec93
вчера в 15:01
Конечно фраза легендарный и Рональдиньо все таки рядом не сильно смотрятся. Человек в 27 лет закончил карьеру, до этого да, пылил ярче, чем Неймар, но в 27 закончить не из-за травмы, а просто из-за лени, тогда как, Рибери и Роббен как фениксы постоянно возвращались в строй до 36 лет.
Лол, это ты про самого техничного игрока в истории сейчас говоришь?)

И зачем рядом с ним упоминать Неймара?
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 12:42
Так и напрашивается вопрос:" А какого хрена поддельные?????????"
ariec93
ariec93
вчера в 12:05
Конечно фраза легендарный и Рональдиньо все таки рядом не сильно смотрятся. Человек в 27 лет закончил карьеру, до этого да, пылил ярче, чем Неймар, но в 27 закончить не из-за травмы, а просто из-за лени, тогда как, Рибери и Роббен как фениксы постоянно возвращались в строй до 36 лет.
Pональдиньо
Pональдиньо
вчера в 11:58
Я на свободе, всё враки
RussianMango
RussianMango ответил Footbolista
вчера в 10:50
Как ничего? Техникой.....техникой владения стулом.
Footbolista
Footbolista
вчера в 10:32
Казалось бы что общего между кокориным и Роналдиньо?...раньше думал, что ничего...
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