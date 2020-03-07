Ищи кому выгодно. Спланированная междоусобица

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сегодня, 12:44

«Соккер.ру» не особо интересен спор Кикнадзе и Сёмина – понятно, что не ладят. Важнее то, как смута влияет на команду и клуб.

Дерзкие руководители, которые не имеют реальной власти, но решают глобальные клубные вопросы с помощью судов и прессы, скорее всего, обречены на провал. Не бывает такого, что менеджер клуба рассказывает свою версию конфликтного эпизода журналистам, а вторая сторона отвечает, но тоже строго через посредников, и все в конце налаживается.

Даже Смородская, далекая от статусе идеального стратега, поделилась опытом — игнорировала сознательную конфликтную тактику Сёмина. А вот Кикнадзе оказался глупее, легко повелся на провокации опытного Юрия Павловича. Сёмин даже Губерниева троллит, и боссу из «Локомотива» тоже обязательно достанется. Но чтобы Василий проиграл, Юрий Павлович должен побеждать на поле.

А тут скорее все идет к поражению «Локомотива» на всех фронтах, даже на фронте будущего. Пафосные слова, что Кикнадзе не за Сёмина, не за себя, а за клуб, смешны хотя бы потому, что у Геркуса есть шансы в суде разбить некий «аудит», который не обязательно проведен тщательно, и тогда всем станет понятен истинный мотив всех этих скандалов. Отвлечь от насущных дел и проколов.

Причем учтите, что использование этой тактики роднит и Сёмина и Кикнадзе. Междоусобица в «Локомотиве» работает как отвлечение. Она ведь завязана на сорванных трансферах. На отказе от грамотного спортивного директора. Юрий Павлович всегда был противным в плане трансферов, ему нужна грамотная нянька, к чьему решению он если не прислушается, то в итоге примет. Все эти вечные скандалы, споры и перепалки через прессу просто призваны отвлечь фанатов и руководство РЖД от реального положения дел.

У клуба был не самый огромный в лиге, но большой бюджет. При этом далеко не все инфраструктурные проблемы решены. Также непонятно, какова у «Локомотива» трансферная стратегия. Они расстаются вовремя с Бариновым и Миранчуками, чтоб за эти деньги омолаживать состав, что молод как раз благодаря названным людям? Нет консенсуса по фигуре форварда – открытая информация, Кикнадзе все подтвердил, но нападающий ведь нужен.

И так по всем пунктам. Гильерме — отличный вратарь, но нужна ли старику замена в ближайшем будущем? Какова судьба Кверквелии и Хеведеса? Надолго муж красивой француженки Гжегож задержится в Москве? Жоау Мариу смогут выкупить, и если да, то будет ли португалец играть здорово? Или же вернется в ту фазу, что был в «Интере», став обузой? Сёмин готов предложить новые варианты ведения игры – старые даже «Зенит» не могут испугать, не говоря о «Ювентусе» и «Атлетико».

Наконец, фланговых защитников заменят на более сильных? Игнатьев и Рыбус, при всем уважении, иногда скатываются в полную тарасовщину, а игроков с такими ошибками в команде держать не стоит. С другой стороны, Владислав умеет поиграть в Самедова – футболиста, что на отдельных отрезках работает намного качественнее, чем половина партнеров, и на удивление лучше, чем обычно. У «Локомотива» даже братья Миранчуки не могут похвастаться тем, что готовы к реальной смене позиций и задач.

Например, Алексей не может заиграть в сборной, поскольку перемещаешь его на метр дальше от ворот, как делает Черчесов, и на метр ближе к флангу – все, нет тех правильных тонких действий, что есть у него ближе к чужой штрафной. Сёмин, поддержав глупое желание Кикнадзе отвлекать от реальных вопросов и проблем пустыми спорами между начальством клуба, устраивает не гражданскую войну, а пытается отвлечь от реальности. «Локомотив» вылетел из Кубка России, «Локомотив» дважды был последним в группе Лиги чемпионов.

Клубу нужно перестраивать стадион, но в «Лужниках» у них вряд ли будут аншлаги, ведь яркого футбола, привлекающего новых и новых фанатов, нет, и даже титулы команду более популярной в Москве не сделали. Нужно еще одно попадание в Лигу чемпионов – ради премиальных, но конкуренция большая, и «Локомотив» объективно не лучший по игре в компании, где есть и «Ростов», и «Краснодар». При этом даже элементарный метод спасения положения, вроде покупки форварда, не предприняли.

Сёмин прав, ведь ему даже с Эдером и Смоловым нужен был нападающий. И Джорджевич – спорная опция, результат переговоров РЖД и «Газпрома», а не запрос Юрия Павловича. Лука не тот форвард, что играет стабильно, плюс почти сразу угодил в лазарет, где уже был Фарфан – человек, что когда-то вынужденно играл на острие, хотя является нападающим второй волны. Недобор в линии атаки такой, что Крыховяк – лучший снайпер сезона.

Волна соперников может смыть «Локомотив» с карты ЛЧ . Но даже если сохранят статус вице-чемпионов, разве Кикнадзе готов обеспечить трансферами достойное выступление клуба в турнире, где он представляет Россию? Вся эта каша заварена, и в РЖД в результате не понимают, кому доверять. Кикнадзе рассказывает и им, и на всю страну, что Геркус, Сёмин и даже бывший спортивный директор – немец Штоффельхаус, получали слишком большие премии.

Говорит, что в клубе не было порядка. Ему парируют – зато были титулы, победа в чемпионате, кубковые успехи. А теперь что? «Локомотив» не добрался до плей-офф Лиги Европы – не играют вместо «Байера». В чемпионате страны тоже средне играют, но тут уже вина не только Кикнадзе, а и Сёмина. И когда Юрий Павлович просит даже не об усилении, а просто о компенсации в атаке – получает набор нападающих, ни один из которых не крутой.

Решению Смолова даже Игнатьев удивился, то есть в команде не были готовы к тому, что Федор такой смелый. Многие проблемы растут из одного места — в московском клубе нет спортивного директора. И список нападающих, которых представили, признаться, похож на набор людей, которых нашли с помощью сайта «Transfermarkt». Когда писал об этих кандидатах, то обратил внимание, что нападающий из саудовской лиги – Александар Прийович, числился свободным агентом.

Парень результативный, официально у него вроде как контракт имеется, а самое смешное – через пару дней после этого «Локомотив» начал им интересоваться. Остальные кандидаты тоже были странными – там и крайние форварды были, и вторые, как Фарфан. И не было солидного кандидата, что подходил лучше и Смолова, и Эдера, и Джорджевича вместе взятых. А опыт подписания Крыховяка показывает, что лучше разок заплатить больше, чем держать на контракте десять Тарасовых в надежде, что они соединяться в одного игрока основы.

«Локомотив» старый – вместе с «Зенитом» заметно опережают конкурентов по среднему возрасту, но при этом в очном матче совершили намного меньше качественных ускорений, то есть пока не готовы бежать. Но даже когда работают на максимальных скоростях, то остаются командой, которой можно не проиграть. Пока Кикнадзе и Сёмин провоцируют смуту внутри клуба в надежде, что в конце сезона РЖД выберет сторону – и каждый надеется, что уволят оппонента в спорах, есть реальные проблемы, которые некому решать.

Жаль ребят, вроде Крыховяка или Баринова – славно работают в целом по сезону, однако если Сёмин и Кикнадзе доведут «Локомотив» до четвертого места, то поделом. Алексей Миранчук найдет себе новый клуб – и правильно сделает, если уедет за рубеж, появится или новый менеджер, что найдет спортивного директора, или новый тренер, что изменит облик команды. Хуже всего, если спонсоры отстранятся и в результате оставят и Сёмина, и Кикнадзе, которые уже не выстроили грамотную линию общения легенды клуба и его формального начальника.

Вот тогда вспомним, откуда пришел чемпионский «Локомотив» — были на восьмом месте. Медленную в силу возраста защиту и предсказуемую, вялую атаку с голами с пенальти и после стандартов нельзя перекрыть усилиями одного Крыховяка. У команды Сёмина в этом сезоне 16 осечек, но в этом списке целых 10 поражений сразу и еще одно – по пенальти в Кубке. Многовато для вице-чемпиона России, а о футболе никто в клубе не говорит. Все больше о давних премиях, несовершенных трансферах и перестройке стадиона.