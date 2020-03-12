Быстров: «На стадионе меньше шансов заразиться, чем в метро»

Бывший российский футболист прокомментировал отказ «Спартака» от продажи билетов на домашний матч 22-го тура РПЛ с «Уфой».

Это происходит во всем мире, не только у нас! Мы заложники ситуации. А вводить меры только в спорте — это неправильно, надо делать это везде. Лично я маску надевать не собираюсь.

Я не министр здравоохранения, чтобы заявлять, что это все раздуто или нет. Факт в том, что в чем-то ограничивать, а в чем-то — нет, неправильно. У нас в метро ежедневно спускаются по 5 миллионов человек. У кого-то насморк или горло больное. Но все это позиция высших чинов. А то вчера один матч играли со зрителями, а второй без зрителей.

Честно, не до конца понятна эта ситуация. Если ввели такое правило, то приостанавливайте все чемпионаты, зачем мучить болельщиков и спортсменов? А то кричат: «Караул!» А метро и торговые центры открыты. Если это серьезно, то и меры должны быть серьезные, а не просто отменять какие-то матчи и не пускать болельщиков на стадион. Я думаю, на стадионе меньше шансов заразиться, чем в метро.