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Быстров: «На стадионе меньше шансов заразиться, чем в метро»

12 марта 2020, 15:34

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал отказ «Спартака» от продажи билетов на домашний матч 22-го тура РПЛ с «Уфой».

Это происходит во всем мире, не только у нас! Мы заложники ситуации. А вводить меры только в спорте — это неправильно, надо делать это везде. Лично я маску надевать не собираюсь.

Я не министр здравоохранения, чтобы заявлять, что это все раздуто или нет. Факт в том, что в чем-то ограничивать, а в чем-то — нет, неправильно. У нас в метро ежедневно спускаются по 5 миллионов человек. У кого-то насморк или горло больное. Но все это позиция высших чинов. А то вчера один матч играли со зрителями, а второй без зрителей.

Честно, не до конца понятна эта ситуация. Если ввели такое правило, то приостанавливайте все чемпионаты, зачем мучить болельщиков и спортсменов? А то кричат: «Караул!» А метро и торговые центры открыты. Если это серьезно, то и меры должны быть серьезные, а не просто отменять какие-то матчи и не пускать болельщиков на стадион. Я думаю, на стадионе меньше шансов заразиться, чем в метро.

Коронавирус и футбол

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ЮЗИК
ЮЗИК
12 марта в 19:32
Точно сказал
Garrincha58
Garrincha58 ответил berda2003
12 марта в 17:23
откуда быстров знает о существовании метро?
просто когда то слышал что где то есть такой городской транспорт
EAGinLE
EAGinLE
12 марта в 16:48
Это ясно всем .
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 16:33
Дело в том что метро это важно для людей на работу добератся ехать по делам и так далее а футбол просто развлеченее и его можно отменить а метро нет.
ДАША Д
ДАША Д
12 марта в 16:29
Справедливая критика
berda2003
berda2003
12 марта в 16:18
откуда быстров знает о существовании метро?
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