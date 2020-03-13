ГлавнаяНовости

Исмаэль: «Сегодня ЛАСК воочию увидел класс „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 07:50
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер ЛАСКа Валерьен Исмаэль прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Когда вы играете против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», вам будет тяжело быстро адаптироваться к игре. Мы чересчур нервничали. В перерыве я сказал игрокам расслабиться и показать тот ЛАСК, который мы знаем. Мы стали играть смелее, но затем МЮ забил второй гол.

Сегодня мы воочию увидели класс «Манчестер Юнайтед». Боюсь, что итоговый счёт был слишком большим, но это часть процесса нашего обучения. Для нас путешествие в Лиге Европы уже закончилось.

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:28
Почему-то просто испугались.
Sadjon
Sadjon
вчера в 08:39
Ну все по делу сказал.....
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:16
Это пока не класс...
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 08:08
Че так сразу закончен, ответный матч может престижем выиграйте
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100