Исмаэль: «Сегодня ЛАСК воочию увидел класс „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер ЛАСКа прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Когда вы играете против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», вам будет тяжело быстро адаптироваться к игре. Мы чересчур нервничали. В перерыве я сказал игрокам расслабиться и показать тот ЛАСК , который мы знаем. Мы стали играть смелее, но затем МЮ забил второй гол.

Сегодня мы воочию увидели класс «Манчестер Юнайтед». Боюсь, что итоговый счёт был слишком большим, но это часть процесса нашего обучения. Для нас путешествие в Лиге Европы уже закончилось.