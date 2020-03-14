Орлов: «„Зенит“ так и не научился взламывать „автобусы“»

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» оценил игру «Зенита» после зимнего межсезонья.

У «Зенита» был отрыв 10 очков, сейчас — 6. А самое печальное для болельщиков — это то, что команда не научилась взламывать «автобусы». Сейчас будет игра с «Уралом», который наверняка изберёт сверхоборонительный вариант.

Нет авантюристов, которые будут играть с «Зенитом» в открытый футбол. Авантюрно сыграл «Ростов» — счёт 1:6. Карпин хотел переиграть «Зенит» в открытом футболе, но не получилось.

Но поставленной игры у «Зенита» нет. Осенью к этому они подошли, а сейчас этого нет. Что с «Уфой» было? Дзюба был один среди трёх центральных защитников. Малком вроде должен был находиться поближе к Артёму, а он действовал в центре поля. Поэтому даже если Дзюба выигрывал борьбу и скидывал мяч, то никого рядом не было. Есть разрозненность, а должна быть компактность.