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Орлов: «„Зенит“ так и не научился взламывать „автобусы“»

вчера, 14:18

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» оценил игру «Зенита» после зимнего межсезонья.

У «Зенита» был отрыв 10 очков, сейчас — 6. А самое печальное для болельщиков — это то, что команда не научилась взламывать «автобусы». Сейчас будет игра с «Уралом», который наверняка изберёт сверхоборонительный вариант.

Нет авантюристов, которые будут играть с «Зенитом» в открытый футбол. Авантюрно сыграл «Ростов» — счёт 1:6. Карпин хотел переиграть «Зенит» в открытом футболе, но не получилось.

Но поставленной игры у «Зенита» нет. Осенью к этому они подошли, а сейчас этого нет. Что с «Уфой» было? Дзюба был один среди трёх центральных защитников. Малком вроде должен был находиться поближе к Артёму, а он действовал в центре поля. Поэтому даже если Дзюба выигрывал борьбу и скидывал мяч, то никого рядом не было. Есть разрозненность, а должна быть компактность.

Ранее Орлов прокомментировал заявление форварда «Сочи» Александра Кокорина о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

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Авербуx
Авербуx
вчера в 15:17
Семак не тянет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12
Все уж научились играть против маловариативной атаки Семака.....
Надеюсь сегодня "прорвёт"....

Ибо негоже заработать 3 очка из 9-ти в трёх подряд домашних поединках....
Такой "чемпионской поступью" можно к маю и на 3-м месте оказаться....
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 15:01
Еськов зато хорошо взламывает. Помним матч открытия Распил Арены.
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