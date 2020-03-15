«Текстильщик» отобрал очки у «Торпедо»

«Текстильщик» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 27-го тура ФНЛ.
«Торпедо» (53) располагается на четвертом месте, «Текстильщик» (19) — 18-й.
«Текстильщик» — «Торпедо» 0:0
«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Сысуев, Горюшкин, Батов (Юрченко 72), Сидоров (Радченко 80), Маричев (Щаницин 78), Солодков, Аппаев.
«Торпедо»: Ботнарь, Шустиков, Кичин, Шоркин, Рязанцев (Лях 70), Нетфуллин, Магаль (Самсонов 81), Гордюшенко (Галоян 46), Адаев, Сергеев (Лебеденко 62), Руденко.
Предупреждения: Кичин 60, Шоркин 84
В прошлом туре «Торедо» сыграл вничью с «Авангардом».
Клубы с историей нужны.
Но понимаешь кто может быть против Торпедо?))
Клубы с историей нужны.
Но понимаешь кто может быть против Торпедо?))