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«Текстильщик» отобрал очки у «Торпедо»

вчера, 18:54
ТекстильщикЛоготип футбольный клуб Текстильщик (Иваново)0 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Текстильщик» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 27-го тура ФНЛ.

«Торпедо» (53) располагается на четвертом месте, «Текстильщик» (19) — 18-й.

«Текстильщик» — «Торпедо» 0:0

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Сысуев, Горюшкин, Батов (Юрченко 72), Сидоров (Радченко 80), Маричев (Щаницин 78), Солодков, Аппаев.

«Торпедо»: Ботнарь, Шустиков, Кичин, Шоркин, Рязанцев (Лях 70), Нетфуллин, Магаль (Самсонов 81), Гордюшенко (Галоян 46), Адаев, Сергеев (Лебеденко 62), Руденко.

Предупреждения: Кичин 60, Шоркин 84

В прошлом туре «Торедо» сыграл вничью с «Авангардом».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:29
Похоже Торпедо решило слиться. Ждем Серегу в ЦСКА!!!
Vadik
Vadik
вчера в 20:57
"Ванькам" спасибо, подкосили конкурента на фоне победы "Ротора"! Но.... Торпедо хочется видеть в РПЛ!!!! Соберитесь, автозаводцы!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:44
Не нужно РПЛ Торпедо)))
ДСА
ДСА
вчера в 19:40
Торпедо технично не хочет выходить в Премьер-Лигу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил МапС
вчера в 19:15
+500
Клубы с историей нужны.
Но понимаешь кто может быть против Торпедо?))
МапС
МапС
вчера в 19:00
Мне очень хочется Торпедо видеть в вышке, но и Текстиль не хочется отпускать из ФНЛ.
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