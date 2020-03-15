ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой»

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице (36 очков). «Уфа» пребывает на девятой строчке (27 баллов).
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА — «Уфа» 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Магнуссон, Марио Фернандес, Щенников, Бистрович (Бийол 79), Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Шкурин 56)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Пуцко, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Урунов, Бизяк (Вомбергар 81), Кротов (Голубев 71)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Карп 15, Кротов 30, Дивеев 38, Неделчару 70
Судья: Волошин Николай.
Напомним, что ранее «Сочи» победил «Краснодар» во встрече 22-го тура РПЛ.