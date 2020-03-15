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ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой»

вчера, 18:25
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ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице (36 очков). «Уфа» пребывает на девятой строчке (27 баллов).

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА — «Уфа» 0:0 

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Магнуссон, Марио Фернандес, Щенников, Бистрович (Бийол 79), Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Шкурин 56)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Неделчару, Пуцко, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Урунов, Бизяк (Вомбергар 81), Кротов (Голубев 71)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Карп 15, Кротов 30, Дивеев 38, Неделчару 70

Судья: Волошин Николай.

Напомним, что ранее «Сочи» победил «Краснодар» во встрече 22-го тура РПЛ.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
сегодня в 08:22, ред.
Уфа никому играть не даст. Это еще у них контригра не получалась. А то могли и запихнуть расслабившимся в обороне.
CSKA2012
CSKA2012 ответил мангo
сегодня в 08:18
С таким составом и Гвардиола стал бы картофелем )))
Mi6
Mi6
сегодня в 07:00
Сколько можно уже терпеть эту безнадёгу? Позорище. Гинер, оставь клуб в покое. И ганчаренку прихвати с собой
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:29
Редиски
ОПС
ОПС
сегодня в 02:15, ред.
Да, уж.
Палыч82
Палыч82 ответил VIPded
сегодня в 01:39
Блин, обидно.. Давили, а толку нет.. И Сочи зря так расстарались с быками...)))
Не зря!)
мангo
мангo ответил CSKA2012
сегодня в 01:29
Ушли старые жеребцы, чемпионский состав ни одного сезона. Будем ожидать, что в клуб будет вливать новые спонсоры иначе, стадион можно будет использовать только для концертов.
ну да, главное Ханчаренко не упомянуть, 3 года спалил подождем еще ))
мангo
мангo
сегодня в 01:26
ну че там с-танты еще верят в картофельного гуру ?)) ахахахахха
мангo
мангo
сегодня в 01:21
Ахахах надо же Витек сегодня не проиграл - достижение, епт!!!
мангo
мангo ответил RIR68
сегодня в 01:20
письдесь. зачебало. верим в эпидемию!!!!
Главное в Витька верить!))
janka bulka
janka bulka
сегодня в 00:52
Состав у ЦСКА просто обнять и плакать, Дивеев, Влашича и Марио игроки нормального уровня, а остальное....
Куплет
Куплет
сегодня в 00:11
На цска смотреть противно. После 5 - 0 от Лудагорца ничего не изменилось
xxx82
xxx82
вчера в 23:55
Смотрю на нынешнюю игру ЦСКА ,и понимаю ,что возможен и такой расклад ,что наше место будет №6 :((((( И как результат наконец то смена тренера !!! Хотя в свое время я очень верил в Ганчаренко, мне очень нравились его задумки !!! Он напоминает чем-то Чалова ,в этом сезоне ПОЛНЫЕ НУЛИ :((((((
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Фернандо Риксен
вчера в 23:32
Еще раз, кто бы и что не делал, или не говорил, не важно, речь шла о 80% обновления, которые ты поставил под сомнение, тебе обосновали, ты заёрзал и продолжаешь т.к.по теме, был не прав. А как тут принято на сайте, если не прав в каком то определенном моменте? Надо как то попытаться сохранить своё идеальное лицо, своё Я, увести разговор в сторону. И пошла тень на плетень, и пошли огород городить ,кто во что горазд. Тебе тоже здоровья
Разговор был начат не с тобой. Человек оправдывал свое место в таблице обновлением.
Так , что это вы заерзали. Даже если и я ошибся с 80 процентами, 19 туров вы барыбайтесь во второй восьмерке, в отличии от обновленных армейцев.
Все.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:07
Эти кони устали!
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответил Leha-ha50
вчера в 23:01, ред.
Еще раз, кто бы и что не делал, или не говорил, не важно, речь шла о 80% обновления, которые ты поставил под сомнение, тебе обосновали, ты заёрзал и продолжаешь т.к.по теме, был не прав. А как тут принято на сайте, если не прав в каком то определенном моменте? Надо как то попытаться сохранить своё идеальное лицо, своё Я, увести разговор в сторону. И пошла тень на плетень, и пошли огород городить ,кто во что горазд.

Тебе тоже здоровья
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Т34
вчера в 22:59
Не гоните на цска. У них состав самый молодой, только с горшков недавно слезли. Тренера с поля картофельного увели, он думает о неубранной бульбе, а не о футболе. Гинеру все до лампочки, потому что клуб уже не его, а сам он всего лишь свадебный генерал. В общем, еще немного подергаются, пообещают в Лигу чемпионов пройти в худшем случае, а в лучшем, так вообще заточены на чемпионство, не дадут соврать ни Марио Фернандес, ни Онопко. Денег нет в клубе, а на курево находят. И что они там курят?!
У так называемой (по недоразумению) "народной команды" денег в избытке, а что толку.? Тренер (клоун-попрыгунчик), вот и все достоинства за 150 млн евро (бюджет). От тюрьмы и сумы порядочные люди не зарекаются. Усек?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:37
Вот этим фактом и оправдываете свое положение в таблице , разве не так???
И закончим на этом.
Всем здоровья!!!
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответил Leha-ha50
вчера в 22:26, ред.
Никто не оправдывается, речь шла о 80% обновления состава. Тебе про это обновление и толкуют. Разве нет? И зачем в дебри лезть, кто то, когда то, кому то... Как дети
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:18
Очень хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Фернандо Риксен
вчера в 22:18
Ктож тогда по твоему из нынешнего состава, был в прошлом в основе, кроме Кутепова, Джикии и Зобнина?
Ты помнишь с чего разговор начался??? Т.е. когда армейцы обновились набрав никому не известных пацанов, вас наши оправдания не устраивали. Так почему ваши оправдания должны всех устраивать. Тем более ваши приобретения несравнимы с нашими. Но мы во второй восьмерке не болтались. Да и кто виноват, если ваш самый техничный игрок был отправлен в аренду?!? Так , что тут никто не виноват, что вы плюхаетесь внизу таблицы. Состав то у вас приличный.
RIR68
RIR68
вчера в 22:14
письдесь. зачебало. верим в эпидемию!!!!
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:56
Акинфеев да же замерз, один удар Уфы за весь матч.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 21:45
Унылая игра
Унылые нули
oFANATo
oFANATo ответил Wolf77785
вчера в 21:42
лучше вспсомни, сколько кабинетных чемпионств у вас, 2 у Зенита украли и у Ростова!
У нас да же не было таких фарм клубов как у зенита.
Кабинеты такие кабинеты.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
вчера в 21:38
Лишь бы что ляпнуть. Пожизненные неадекваты
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответил Leha-ha50
вчера в 21:36
Ктож тогда по твоему из нынешнего состава, был в прошлом в основе, кроме Кутепова, Джикии и Зобнина?
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответил Leha-ha50
вчера в 21:34
Молодец
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Фернандо Риксен
вчера в 21:33
Камбаров, Самедов, Ананидзе, Глушаков, Фернандо, Зе луиш, Адриано, Промес, Бокетти... Вся основа. Всё правильно тебе написали, процентов 80
От основы тут человека четыре.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил xxx82
вчера в 21:32
Чалов в очередной раз доказал ,что в этом сезоне он полный мертвяк :((( Хорошо,что хоть Облякова не было :)) Поэтому и не проиграли . А Ганчаренко опять доказал,что он ТОП тренер :((( А что если начинать присматриваться к Игнашевичу ???
Вроде как уже Бабаев с Сергеем беседовал
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