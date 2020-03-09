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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

сегодня, 14:42

Журналист Эрнан Родригес опубликовал первое фото экс-полузащитника «Барселоны» Роналдиньо в парагвайской тюрьме.

Напомним, что бразилец попал под стражу из-за поддельного паспорта.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Брулин
сегодня в 15:36
Поехал бы в Россию - ему бы Путин паспорт подарил....
а прикинь что бы с ним в Стрые сделали
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 15:36
Да уж время не кого не щадит.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:30
Поехал бы в Россию - ему бы Путин паспорт подарил....
DXTK
DXTK
сегодня в 15:17, ред.
как было сказано в фильме побег из Шоушенка: "В Тюрьме все не виновные сидят, нас адвокат поимел".

потому что заявление адвоката пустое.


PS вообще странно у такого известного футболиста, как Роналдиньо должен быть загран паспорт, видимо нарушение связано с какой нибудь визой или иным документом о его нахождении на территории данного государства, это он что везде летал с поддельным паспортом, и только в баннановой республике Парагвай увидели подделку.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 15:10
Скоро не до смеха будет, никаких достяжений у него перед Парагвайским народом нет, чтобы как то снесходительно к нему отнеслись. Да и для человечество он особого нечего выдающегося не сделал. Он видать ещё не осознал всю серьёзность.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:55
чего не побрили еще?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:53
да ладно)) если 5 процентов узнают то хорошо))
дурман
дурман
сегодня в 14:52
Как может Роналдиньо подделать паспорт, его весь мир знает
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