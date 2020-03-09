Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Журналист Эрнан Родригес опубликовал первое фото экс-полузащитника «Барселоны» Роналдиньо в парагвайской тюрьме.
Напомним, что бразилец попал под стражу из-за поддельного паспорта.
Журналист Эрнан Родригес опубликовал первое фото экс-полузащитника «Барселоны» Роналдиньо в парагвайской тюрьме.
Напомним, что бразилец попал под стражу из-за поддельного паспорта.
потому что заявление адвоката пустое.
PS вообще странно у такого известного футболиста, как Роналдиньо должен быть загран паспорт, видимо нарушение связано с какой нибудь визой или иным документом о его нахождении на территории данного государства, это он что везде летал с поддельным паспортом, и только в баннановой республике Парагвай увидели подделку.
потому что заявление адвоката пустое.
PS вообще странно у такого известного футболиста, как Роналдиньо должен быть загран паспорт, видимо нарушение связано с какой нибудь визой или иным документом о его нахождении на территории данного государства, это он что везде летал с поддельным паспортом, и только в баннановой республике Парагвай увидели подделку.