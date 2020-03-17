Павлюченко – о приостановке РПЛ: «Наверное, есть вещи поважнее спорта»

Бывший форвард сборной России высказался о решении приостановить розыгрыш РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Я за то, чтобы всё закрывали. Было бредом указание про 5 тысяч людей на различные мероприятия, или проводить мероприятия или нет. Наверное, есть вещи поважнее спорта — футбола, хоккея, баскетбола и других видов спорта. Всё-таки, это тяжелая болезнь, умирают люди, близкие и родные. Поэтому приостановка чемпионата — это правильно, лучше, чтобы всё закрывали, чтобы этот вирус не распространялся еще больше, мы видим, что школы и сады закрываются.

Мои дети сидят дома, старшая дочка на обучении через компьютер занимается с преподавателем. Лучше дать паузу, перетерпеть, чтобы остановить коронавирус и потом только продолжать.