Самедов: «Приостановка чемпионата – это правильно»

Бывший игрок сборной России прокомментировал решение приостановить розыгрыш РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Приостановка чемпионата — это правильно. Все в стране закрывается по чуть-чуть и изолируется. Это вынужденная мера. Посмотрим, что будет к 10 апреля. Если ситуация не улучшится, то, наверное, продлят паузу, тут уж как пойдет.

Думаю, это пойдет на пользу тем командам, у кого сейчас игра не складывается. Будет возможность перестроиться и что-то поменять перед последним отрезком, а затем изменить ситуацию. У кого все хорошо, тем, наоборот, может пойти во вред.