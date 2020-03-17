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Самедов: «Приостановка чемпионата – это правильно»

сегодня, 13:54

Бывший игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал решение приостановить розыгрыш РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Приостановка чемпионата — это правильно. Все в стране закрывается по чуть-чуть и изолируется. Это вынужденная мера. Посмотрим, что будет к 10 апреля. Если ситуация не улучшится, то, наверное, продлят паузу, тут уж как пойдет.

Думаю, это пойдет на пользу тем командам, у кого сейчас игра не складывается. Будет возможность перестроиться и что-то поменять перед последним отрезком, а затем изменить ситуацию. У кого все хорошо, тем, наоборот, может пойти во вред.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что розыгрыш российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля.

Коронавирус и футбол

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ДСА
ДСА
сегодня в 14:32
Футболисты - главные переносчики вируса, ездят везде, не предохраняются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:07
Зеер гут!
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