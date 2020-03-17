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Колосков: «Надо следовать курсу государства — обеспечить безопасность»

сегодня, 13:49

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение о приостановке РПЛ в связи с пандемией коронавируса.

Надо поддержать такое решение. Не очень корректно, когда одни матчи со зрителями, другие — без. Получается скомканный чемпионат. А если еще перенесут чемпионат Европы, то вообще никаких проблем доиграть РПЛ летом не будет. Меры предпринимаются беспрецедентные, закрываются школы, сады. Надо следовать генеральному курсу государства — обеспечить безопасность людей. Поэтому все правильно.

Федун предложил оставить таблицу такой, какая есть, и сделать чемпионом «Зенит»? Это как крайний вариант, если чемпионат Европы не перенесут, что маловероятно. Тогда можно остановить так, как есть, причем во всех лигах. Но чемпиона при этом не должно быть. Какой чемпион, если еще восемь туров не сыграно? В зависимости от занятого места команды получают пропуск в Еврокубки. Естественно, никто не вылетает и не заходит в лигу. Это моя позиция.

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