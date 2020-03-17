Точилин: «Лучше остановить чемпионат, чем играть при пустых трибунах»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.
Другого варианта, наверное, не было. Это решение само по себе вырисовывалось. Лучше остановить, чем играть при пустых трибунах. Спортивный принцип должен выдерживаться, поэтому этот чемпионат обязательно нужно доиграть. Если прекратить чемпионат, то многие будут недовольны.
Как бы распределялись места в еврокубки? Слишком много вопросов. До 10 апреля остановить чемпионат — это минимальное время, дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. В этих условиях нужно было приостанавливать РПЛ. Насколько я знаю, чемпионат Европы тоже будут переносить или же будет какой-то оптимальный вариант.