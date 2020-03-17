Точилин: «Лучше остановить чемпионат, чем играть при пустых трибунах»

Бывший главный тренер «Сочи» прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Другого варианта, наверное, не было. Это решение само по себе вырисовывалось. Лучше остановить, чем играть при пустых трибунах. Спортивный принцип должен выдерживаться, поэтому этот чемпионат обязательно нужно доиграть. Если прекратить чемпионат, то многие будут недовольны.