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Евро-2020 перенесен на 2021 год

вчера, 15:39

Сегодня, 17 марта, УЕФА провёл конференцию с участием глав футбольных федераций.

Главный вопрос встречи касался Евро-2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. В итоге было принято решение перенести турнир на 2021 год (11 июня — 11 июля).

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 22:50
Ну и правильно!
Thom52
Thom52 ответил dino-hsv
вчера в 22:35
блин, а представьте, сколько мерча теперь переделывать из-за изменения одной цифры :)
То, что уже успели выпустить, через несколько лет станет раритетом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ПерекатиПоле
вчера в 21:30
Этику поведения вспомнил?Ну давай вспомним матч Зенит-Динамо.Вспомнил? Тысячную толпу,выбегание на поле,избиение игроков Динамо.Вот тебе и гостеприимство и этика поведения.Ну чем вы лучше нас,скажи представитель культурной столицы.Слабо.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ПерекатиПоле
вчера в 21:25
После вас.Лопнет пузырь скоро.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 21:13
усатый сыч евро хотел взять, ну всё мешает усатому..
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил PATRIOT1965
вчера в 21:08
Зенит действующий чемпион и скоро возьмёт этот титул ещё раз. А Чай отправится покорять пердив со своими традициями гостеприимства и этикой поведения.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:55
Перенесите уже на 2034 год, там и Путин закончит.
karnager
karnager
вчера в 20:47
Где-то в России улыбнулись два зека, которые смогут набрать форму к этому времени и зарекомендовать себя
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:23
Зенит не может быть чемпионом за 8 туров до окончания.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:22
Если не доиграют,то результаты сезона отменить,все обнуляется,никаких медалей.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:12, ред.
А ведь кто то хотел "завязать" со сборной после Евро 2020. Теперь прощание откладывается на год. Кто то из основы может вылететь,а кто то наоборот,за год так прибавит,что станет основным! Вообщем весело в деревне под названием Европа!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:10
Чабан небось доволен. Только подписал контракт, как выяснилось, что ещё год будет бабки на халяву получать.
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 19:31
блин, а представьте, сколько мерча теперь переделывать из-за изменения одной цифры :)
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 19:30
странно называть его "евро-2020", если он пройдёт в 2021 году :)
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 19:19
Пофиг на Евро, главное чтобы Чемпионат доиграли
Морро
Морро
вчера в 19:12
сегодня будет завтра
vastudio
vastudio ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 19:09
То, что доиграют было понятно заранее, по крайней мере попытаются. Для этого активно давили на перенос Евро, чего кстати и добились. Федерации топ чемпионатов, так же как и УЕФА не хотят терять деньги. Что значит не доиграть чемпионаты и еврокубки? Это потеря огромных денег. Прибыль с матчей с продажей билетов это большая потеря, но и она не сравнится с убытками от отказа телетрансляции и рекламы. Денежки придётся вернуть, а ой как не хочется. Так, что скорее всего доиграют, вопрос только во времени. Ну, а очень страшный сценарии тоже возможен, если начнёт косить как "испанка" или "бубонная чума", то в ближайшие пару лет можно вообще о футболе забыть. Но в это верить не хочется. Самое главное не поддаваться панике и соблюдать простейшие меры предосторожности. Кстати этими простейшими мерами пренебрегли итальянцы, для них главное было заработать побольше денег на туристах (из 10 туристов в Италии 7 было из Китая), вот сейчас вся Европа отгребает. Хорошо, что Россия вовремя от всех по закрывалась. Так, что всем здоровья и вера в хорошее будущее, главное без паники.
Закрылась?))))) Оптимист аднака)))) Для вируса нет админграниц. То что скрывать будут даже не обсуждается)))
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:03
Рисковать никто не хочет!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:48
Лучше посмотреть в 21-ом, чем вообще не посмотреть. Там он уже не нужен будет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил PATRIOT1965
вчера в 18:47
Думаешь? А мне кажется нет,не доиграют.
То, что доиграют было понятно заранее, по крайней мере попытаются. Для этого активно давили на перенос Евро, чего кстати и добились.
Федерации топ чемпионатов, так же как и УЕФА не хотят терять деньги. Что значит не доиграть чемпионаты и еврокубки? Это потеря огромных денег. Прибыль с матчей с продажей билетов это большая потеря, но и она не сравнится с убытками от отказа телетрансляции и рекламы. Денежки придётся вернуть, а ой как не хочется.
Так, что скорее всего доиграют, вопрос только во времени. Ну, а очень страшный сценарии тоже возможен, если начнёт косить как "испанка" или "бубонная чума", то в ближайшие пару лет можно вообще о футболе забыть. Но в это верить не хочется. Самое главное не поддаваться панике и соблюдать простейшие меры предосторожности. Кстати этими простейшими мерами пренебрегли итальянцы, для них главное было заработать побольше денег на туристах (из 10 туристов в Италии 7 было из Китая), вот сейчас вся Европа отгребает. Хорошо, что Россия вовремя от всех по закрывалась. Так, что всем здоровья и вера в хорошее будущее, главное без паники.
max74
max74
вчера в 18:42
Хереново
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:32
Как скажете!
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 18:07, ред.
пхаха, ну теперь начнётся, у стасика словесный понос
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 17:57
Черчесов с контрактом на руках теперь отдыхать год будет. Ляпота.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
вчера в 17:54
Держи еще немного анекдотов десятилетней давности:
- зенит будет дзюбозависим
- в зените будут три зулуса
-зенит через раз будет в лч и вылетать из слабейших групп
-зенит привезет короновирус в Россию
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:50
Черчесов в порядке
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:46
Опять ждать год
XL-965
XL-965
вчера в 17:38
Время остановилося
NOVA
NOVA
вчера в 17:36
ну норм, но лучше бы на декабрь или январь перенесли я думаю!! надеюсь чемпы доиграют тогда!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:31
ЧЕ - в нечётный год....ЧМ - зимой...

10 лет назад - это звучало бы как анекдот...
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