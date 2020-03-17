Евро-2020 перенесен на 2021 год

Сегодня, 17 марта, УЕФА провёл конференцию с участием глав футбольных федераций.
Главный вопрос встречи касался Евро-2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. В итоге было принято решение перенести турнир на 2021 год (11 июня — 11 июля).
Федерации топ чемпионатов, так же как и УЕФА не хотят терять деньги. Что значит не доиграть чемпионаты и еврокубки? Это потеря огромных денег. Прибыль с матчей с продажей билетов это большая потеря, но и она не сравнится с убытками от отказа телетрансляции и рекламы. Денежки придётся вернуть, а ой как не хочется.
Так, что скорее всего доиграют, вопрос только во времени. Ну, а очень страшный сценарии тоже возможен, если начнёт косить как "испанка" или "бубонная чума", то в ближайшие пару лет можно вообще о футболе забыть. Но в это верить не хочется. Самое главное не поддаваться панике и соблюдать простейшие меры предосторожности. Кстати этими простейшими мерами пренебрегли итальянцы, для них главное было заработать побольше денег на туристах (из 10 туристов в Италии 7 было из Китая), вот сейчас вся Европа отгребает. Хорошо, что Россия вовремя от всех по закрывалась. Так, что всем здоровья и вера в хорошее будущее, главное без паники.
Федерации топ чемпионатов, так же как и УЕФА не хотят терять деньги. Что значит не доиграть чемпионаты и еврокубки? Это потеря огромных денег. Прибыль с матчей с продажей билетов это большая потеря, но и она не сравнится с убытками от отказа телетрансляции и рекламы. Денежки придётся вернуть, а ой как не хочется.
Так, что скорее всего доиграют, вопрос только во времени. Ну, а очень страшный сценарии тоже возможен, если начнёт косить как "испанка" или "бубонная чума", то в ближайшие пару лет можно вообще о футболе забыть. Но в это верить не хочется. Самое главное не поддаваться панике и соблюдать простейшие меры предосторожности. Кстати этими простейшими мерами пренебрегли итальянцы, для них главное было заработать побольше денег на туристах (из 10 туристов в Италии 7 было из Китая), вот сейчас вся Европа отгребает. Хорошо, что Россия вовремя от всех по закрывалась. Так, что всем здоровья и вера в хорошее будущее, главное без паники.
- зенит будет дзюбозависим
- в зените будут три зулуса
-зенит через раз будет в лч и вылетать из слабейших групп
-зенит привезет короновирус в Россию
- зенит будет дзюбозависим
- в зените будут три зулуса
-зенит через раз будет в лч и вылетать из слабейших групп
-зенит привезет короновирус в Россию
10 лет назад - это звучало бы как анекдот...
10 лет назад - это звучало бы как анекдот...