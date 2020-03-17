Евро-2020 может быть перенесен на ноябрь-декабрь 2020-го

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сегодня, 11:25

Сегодня УЕФА проведет конференцию с представителями европейских федераций, чтобы решить вопрос проведения Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Вероятнее всего, что турнир будет перенесен на другую дату. Есть два варианта развития ситуации: Евро-2020 пройдет в июне 2021 года, либо в ноябре-декабре 2020-го.

Вероятная отсрочка Евро-2020 отразится на казне УЕФА , поэтому организация будет требовать от федераций финансовых компенсаций.

Ранее стало известно, что Турция предложила УЕФА единолично провести Евро-2020.

Коронавирус и футбол