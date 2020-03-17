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Евро-2020 может быть перенесен на ноябрь-декабрь 2020-го

сегодня, 11:25

Сегодня УЕФА проведет конференцию с представителями европейских федераций, чтобы решить вопрос проведения Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Вероятнее всего, что турнир будет перенесен на другую дату. Есть два варианта развития ситуации: Евро-2020 пройдет в июне 2021 года, либо в ноябре-декабре 2020-го. 

Вероятная отсрочка Евро-2020 отразится на казне УЕФА, поэтому организация будет требовать от федераций финансовых компенсаций.

Ранее стало известно, что Турция предложила УЕФА единолично провести Евро-2020.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 14:42
Евро это похлеще праздник, чем ЛЧ как по мне. Я бы поставил его в приоритет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:47
Или Евро или еврокубки, надо выбирать.
LOpp
LOpp ответил Foxes
сегодня в 13:06
А как же Лига Чемпионов?
а лигу чемпионов перенесут на июнь-июль 2021 года.
Foxes
Foxes
сегодня в 12:27
А как же Лига Чемпионов?
Mangur
Mangur
сегодня в 12:13
Без комментариев
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:58
И такой вариант возможен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:56
Зимой ТОП чемпионаты играют, в Питере крыша, хоть круглый год,пара матчей в северных странах (не помню, Дания или Финляндия) перенесут куда нить.
А уж как чемпионаты стран будут проводить - это их проблемы...
VIPded
VIPded
сегодня в 11:42
Офигеть...(((
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:42
Чё то мутят
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:42
Зима, однако!
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