Евро-2020 может быть перенесен на ноябрь-декабрь 2020-го

Сегодня УЕФА проведет конференцию с представителями европейских федераций, чтобы решить вопрос проведения Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса.
Вероятнее всего, что турнир будет перенесен на другую дату. Есть два варианта развития ситуации: Евро-2020 пройдет в июне 2021 года, либо в ноябре-декабре 2020-го.
Вероятная отсрочка Евро-2020 отразится на казне УЕФА, поэтому организация будет требовать от федераций финансовых компенсаций.
Ранее стало известно, что Турция предложила УЕФА единолично провести Евро-2020.
А уж как чемпионаты стран будут проводить - это их проблемы...
А уж как чемпионаты стран будут проводить - это их проблемы...