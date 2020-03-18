«Челси» опережает «Интер» в борьбе за подписание вратаря «Удинезе»

«Челси» лидирует в борьбе за право подписать голкипера «Удинезе» Хуана Муссо.
Однако «Интер» тоже собирается подписать аргентинского стража ворот, который рассматривается как замена голкиперу Самиру Хандановичу.
Муссо 9 раз в 26 играх нынешнего сезона Серии А отстоял на ноль.
1) Йонуц Раду + 15 миллионов евро;
2) Микеле Ди Грегорио (в аренде в Порденоне) + 20-22 миллиона евро
Если Муссо будет куплен, а Раду не будет использован в какой-либо сделке, то румын, скорее всего, снова отправится в аренду или же вовсе будет продан.
1) Йонуц Раду + 15 миллионов евро;
2) Микеле Ди Грегорио (в аренде в Порденоне) + 20-22 миллиона евро
Если Муссо будет куплен, а Раду не будет использован в какой-либо сделке, то румын, скорее всего, снова отправится в аренду или же вовсе будет продан.