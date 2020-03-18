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«Челси» опережает «Интер» в борьбе за подписание вратаря «Удинезе»

сегодня, 10:48

«Челси» лидирует в борьбе за право подписать голкипера «Удинезе» Хуана Муссо.

Однако «Интер» тоже собирается подписать аргентинского стража ворот, который рассматривается как замена голкиперу Самиру Хандановичу.

Муссо 9 раз в 26 играх нынешнего сезона Серии А отстоял на ноль.

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матос
матос
сегодня в 12:06
FCInterNews.it: Интер может предложить своего голкипера + наличные за вратаря Удинезе Хуана Муссо (оценен в 30 млн). Источник выдвигает два варианта возможной сделки:

1) Йонуц Раду + 15 миллионов евро;
2) Микеле Ди Грегорио (в аренде в Порденоне) + 20-22 миллиона евро

Если Муссо будет куплен, а Раду не будет использован в какой-либо сделке, то румын, скорее всего, снова отправится в аренду или же вовсе будет продан.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:26
Удачи Челси!!!
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