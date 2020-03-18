«Челси» опережает «Интер» в борьбе за подписание вратаря «Удинезе»

1584517708

сегодня, 10:48

«Челси» лидирует в борьбе за право подписать голкипера «Удинезе» .

Однако «Интер» тоже собирается подписать аргентинского стража ворот, который рассматривается как замена голкиперу .

Муссо 9 раз в 26 играх нынешнего сезона Серии А отстоял на ноль.